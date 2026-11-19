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영화 '암살자(들)'이 북미 17개 도시 개봉을 확정하며 글로벌 관객과 만난다.'암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기.배급사 하이브미디어코프에 따르면 2026년 한국영화 흥행 TOP 4에 등극한 '암살자(들)'은 해외 영화제에서 얻었던 폭발적인 반응에 힘입어 북미 극장가에 본격 진출한다.현지 일부 극장에서 선상영을 시작한 데 이어, 11월 20일(금) LA, 샌프란시스코, 워싱턴 D.C., 토론토 등 북미 주요 17개 도시에서 순차적으로 정식 개봉을 확정했다.뿐만 아니라 오는 11월 26일(목) 시작되는 추수감사절 연휴에 맞춰 확대 개봉도 추진할 예정이다. 북미 배급은 '서울의 봄', '범죄도시', '콘크리트 유토피아' , '소방관' 등 다수의 한국영화를 현지에 선보여 온 213 PNM이 맡았다.213 PNM 이경준 대표는 "토론토국제영화제 초청 당시부터 관심을 갖고 지켜본 작품으로, 북미 관객들에게 선보이기를 줄곧 희망해 왔다"며, "마침내 북미 전역의 영화 팬들에게 이 뛰어난 한국 영화를 소개할 수 있게 되어 매우 기쁘다. 극장의 대형 스크린으로 경험할 충분한 가치가 있는 작품인 만큼, 미국과 캐나다 관객들의 뜨거운 반응을 기대하고 있다"고 전했다.'암살자(들)'은 개봉 첫 주부터 정치권이 주도한 역사 왜곡 논란에 휩싸이며 흥행 역풍을 맞았다. 그러나 2주 차부터 "영화를 직접 보고 판단하겠다"는 능동적 관객들의 관람 열기가 이어졌고, 이는 349만 명을 동원하는 원동력이 됐다.국내에서 손익분기점을 달성한 '암살자(들)'은 해외 관객의 선입견과 편견없는 평가를 받게 됐다. 앞서 토론토국제영화제, 싱가포르국제영화제 등에서 호평을 받은 바 있는 만큼 해외 관객의 다양한 시선과 평가에 대한 기대가 모아진다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)