▲ 9월 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기. 경기 시작 전 한국 선발 출전 선수들이 국기에 경례하고 있다.
2027 국제축구연맹, FIFA 여자 월드컵에 대비해 스페인 원정에 나서는 여자 축구 대표팀에 해외파 자원이 대거 복귀했습니다.
대한축구협회는 11∼12월 A매치 기간 스페인 카탈루냐에서 두 차례 친선 경기에 나설 여자 대표팀 명단을 발표했습니다.
신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 오는 28일 스페인 바르셀로나의 에스타디 나르시스 살라에서 카탈루냐 대표팀과 맞붙고, 12월 2일엔 지로나주 올로트의 에스타디 무니시팔 돌로트에서 벨기에와 대결합니다.
신 감독은 이번 원정에 23명의 선수를 불러들였습니다.
9∼10월 아이치·나고야 아시안게임엔 나서지 못했던 유럽파 이금민(버밍엄시티)과 케이시 유진 페어(페예노르트), 김신지(알라베스), 박수정(AC밀란), 전유경, 이은영(이상 몰데)이 모두 돌아왔습니다.
캐나다에서 활약하는 정민영, 추효주(오타와 래피드), 일본에서 뛰는 남승은(버니즈 군마)을 포함하면 이번 명단의 해외파는 총 9명입니다.
WK리그 정규리그 1위 팀이자, W코리아컵 우승도 노리는 수원FC에서 지소연, 윤수정, 최유리, 김혜리를 비롯해 주축 선수 7명이 발탁됐습니다.
WK리그 화천 KSPO의 주전 골키퍼 김민영과 올해 20세 이하(U-20) 월드컵 8강 진출에 기여한 미드필더 한민서(고려대)는 처음으로 A대표팀에 이름을 올렸습니다.
대표팀은 24일 인천국제공항에서 소집돼 바로 출국합니다.
(사진=연합뉴스)
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