▲ 9월 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 대한민국과 일본의 경기. 경기 시작 전 한국 선발 출전 선수들이 국기에 경례하고 있다.

2027 국제축구연맹, FIFA 여자 월드컵에 대비해 스페인 원정에 나서는 여자 축구 대표팀에 해외파 자원이 대거 복귀했습니다.대한축구협회는 11∼12월 A매치 기간 스페인 카탈루냐에서 두 차례 친선 경기에 나설 여자 대표팀 명단을 발표했습니다.신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 오는 28일 스페인 바르셀로나의 에스타디 나르시스 살라에서 카탈루냐 대표팀과 맞붙고, 12월 2일엔 지로나주 올로트의 에스타디 무니시팔 돌로트에서 벨기에와 대결합니다.신 감독은 이번 원정에 23명의 선수를 불러들였습니다.9∼10월 아이치·나고야 아시안게임엔 나서지 못했던 유럽파 이금민(버밍엄시티)과 케이시 유진 페어(페예노르트), 김신지(알라베스), 박수정(AC밀란), 전유경, 이은영(이상 몰데)이 모두 돌아왔습니다.캐나다에서 활약하는 정민영, 추효주(오타와 래피드), 일본에서 뛰는 남승은(버니즈 군마)을 포함하면 이번 명단의 해외파는 총 9명입니다.WK리그 정규리그 1위 팀이자, W코리아컵 우승도 노리는 수원FC에서 지소연, 윤수정, 최유리, 김혜리를 비롯해 주축 선수 7명이 발탁됐습니다.WK리그 화천 KSPO의 주전 골키퍼 김민영과 올해 20세 이하(U-20) 월드컵 8강 진출에 기여한 미드필더 한민서(고려대)는 처음으로 A대표팀에 이름을 올렸습니다.대표팀은 24일 인천국제공항에서 소집돼 바로 출국합니다.(사진=연합뉴스)