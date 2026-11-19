미국의 항공, 은행, IT 서비스가 엿새 동안 연달아 멈췄습니다.



마이크로소프트 아웃룩·팀즈는 36시간 먹통에

항공기 이륙은 4시간 넘게 중단됐고, 은행 앱과 국가안보국 내부망까지 오류가 이어졌습니다.



정부는 "사이버 공격은 아니다"라고 밝혔지만

조시 홀리 공화당 상원의원은 "우연이라면 세계 역사상 가장 놀라운 우연"이라고 지적했습니다.



정치권에서는 '공격'이 아닌 '변화의 속도'에 주목하는 목소리도 나왔습니다.

마크 워너 민주당 상원의원은

"AI로 인해 모든 것이 가속화되면서 취약점이 발견되는 빈도가 훨씬 잦아지고 있다"고 말했는데요.



엿새 동안 줄줄이 터진 시스템 오류, 정말 괜찮은 걸까요?



(구성 : 김채현, 편집 : 박서연, 디자인 : 조은솔, 내레이션 : 장훈경, 제작 : 지식콘텐츠IP부)