▲ 지하철 자료사진

서울 지하철 노동조합이 안전 인력 확충과 구조조정 철회 등을 요구하며 오는 20일 준법투쟁인 '안전 운행 투쟁'에 돌입합니다.열차 운행은 정상적으로 이뤄지지만, 조합원들이 작업 수칙과 운행 규칙을 철저히 지키는 방식으로 투쟁을 진행해 열차 지연 등의 혼란이 예상됩니다.서울교통공사노동조합은 20일 첫차부터 안전 운행 투쟁에 들어간다고 오늘(19일) 밝혔습니다.안전 운행 투쟁은 조합원인 기관사들이 열차 운행 일정을 맞추기 위해 주행 속도를 높이거나 정차 시간을 단축하지 않는 방식으로 업무 능률을 조절하는 투쟁을 뜻합니다.차량과 기술, 시설, 전기 분야 노동자들은 모든 위험 작업을 2인 1조로 수행하고, 특별점검과 추가 작업은 거부합니다.노조는 시간 외 근무와 휴일 근무에도 응하지 않을 방침입니다.이 같은 투쟁 방식에 따라 환승역 등 승객이 집중되는 역과 일부 노선 및 열차는 운행이 평소보다 늦어질 수 있습니다.서울교통공사는 노조의 준법투쟁에도 열차 운행을 평상시와 같이 총 3천183회로 유지할 계획입니다.출퇴근 시간대 혼잡한 역사의 경우 본부와 영업사업소, 지하철 보안관 인력을 유기적으로 투입해 질서 유지와 안전 확보에 나섭니다.열차 배차 간격도 출근 시간대 2.5에서 4.5분, 퇴근 시간대 3에서 6분, 평시 5에서 9분으로 기존과 동일하게 유지합니다.공사는 역사와 열차 안의 안내 방송을 통해 열차 지연 상황을 시민들에게 신속하게 전달할 예정입니다.광역급행철도 A 노조인 지티엑스에이운영지부도 오는 20일 준법투쟁에 동참합니다.서울교통공사노조는 현장 인력 부족으로 안전 업무에 공백이 발생하고 있다고 주장하며, 서울시와 공사가 추진하는 2천212명의 인력 감축 계획을 전면 철회하고 현장 안전 인력 1천313명을 충원할 것을 요구하고 있습니다.이와 함께 정부 지침에 따른 3.5퍼센트 임금 인상, 안전 업무 2인 1조 의무화, 공익서비스 비용에 대한 국비 지원 등을 촉구하고 있습니다.노사는 올해 임금 및 단체교섭에서 인력 감축과 신규 채용, 임금 인상 등을 두고 이견을 좁히지 못했습니다.서울교통공사노조는 사측의 답변이 없을 경우 준법투쟁을 거쳐 오는 25일부터 무기한 총파업에 돌입하겠다고 예고했습니다.KTX와 SRT를 운행하는 전국철도노동조합도 오는 23일부터 준법투쟁에 합류합니다.철도노조 역시 현장 안전 인력 충원과 구조조정 중단 등을 요구하고 있습니다.철도노조는 준법투쟁을 거쳐 다음 달 10일 무기한 총파업에 들어갈 계획입니다.서울교통공사 관계자는 준법투쟁 여파로 일부 구간에서 열차 운행이 다소 지연될 가능성이 있다고 밝혔습니다.이어 공사는 모든 열차의 정시 운행을 독려하고 출퇴근 시간대 배차 간격을 조절하는 등 안전하고 원활한 열차 운행에 만전을 기하겠다고 덧붙였습니다.