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▲ 경인선 철도지하화 사업 대상 구간

서울과 인천을 연결하는 경인전철을 지하화하는 사업 추진에 청신호가 켜졌습니다.인천시는 오늘(19일) 국토교통부 주최 '철도 지하화 통합개발 종합계획' 공청회에서 국토부가 발표한 종합계획안에 경인선 인천역∼온수역 전 구간(22.7㎞, 17개 역)이 신규 사업 대상에 포함됐다고 밝혔습니다.종합계획안은 관계기관 협의와 지방자치단체 의견 수렴, 철도산업위원회 심의를 거쳐 다음 달 최종 확정·고시될 예정입니다.이후 기본계획 수립과 설계, 공사가 진행되며 철도 지하화는 2040년, 상부 개발은 2045년 완료를 목표로 추진됩니다.철도 지하화는 사업시행자가 채권을 발행해 지하화 사업비를 미리 조달하고, 상부 개발이익을 통해 채권을 상환하는 구조여서 안정적인 재원 확보와 개발수익 창출이 변수가 될 전망입니다.인천시는 철도 지하화 특별회계를 설치해 사업 재원을 체계적으로 관리하고, 철도 부지와 역세권을 연계한 복합개발을 통해 사업성을 높일 계획입니다.또 지자체 재정 부담을 완화할 수 있도록 정부 및 국회와 제도 개선도 협의해 나갈 예정입니다.경인전철은 1899년 개통된 국내 최초 철도인 경인선을 기반으로, 4개 철로를 갖춘 복복선으로 확장돼 수도권 주요 교통인프라로 자리매김했습니다.하지만 지상 철로 때문에 도심 생활권이 양분되고 토지 이용 효율성이 떨어져 지하화 요구가 계속돼 왔습니다.(사진=인천시 제공, 연합뉴스)