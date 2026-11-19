▲ 서울 시내의 한 카메라 매장에서 판매 중인 초소형 카메라 모습

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 진행 중인 19일 경기 용인시의 한 수능 시험장에서 카메라와 블루투스 이어폰을 소지한 수험생이 감독관에게 적발됐습니다.교육부에 따르면 이번 수능에서 스마트폰이 아닌 전자기기가 시험장에서 적발된 것은 처음입니다.경기도교육청 정윤희 대변인은 이날 "수능시험 중 한 수험생이 육안으로 확인할 수 있는 카메라와 블루투스 이어폰을 소지한 사실을 감독관이 확인했다"고 밝혔습니다.당초 초소형 카메라로 알려졌으나 도교육청은 카메라의 크기나 종류, 소지 방법, 적발된 구체적인 경위에 대해선 밝히지 않았습니다.기기를 사용한 수험생은 졸업생인 것으로 파악됐으며, 시험에서 실제로 기기를 사용했는지는 확인되지 않았습니다.이 수험생은 적발된 이후 별도 장소로 옮겨져 다른 수험생과 분리됐습니다.교육 당국은 이 사실을 인지해 경찰에 통보했으며, 관련 112 신고는 접수되지 않았습니다.정 대변인은 "수능비상대책본부를 중심으로 시험장 상황을 면밀히 살피며, 수험생들이 끝까지 안정적으로 시험을 치를 수 있도록 남은 시험 운영에 만전을 기하고 있다"고 밝혔습니다.경찰은 학교 측으로부터 정식 신고를 접수하는 대로 신병 확보 등 관련 수사에 착수할 예정입니다.(사진=연합뉴스)