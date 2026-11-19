AI 부정행위 의혹에 휩싸여 잠적했던 법학적성시험 만점자 이진우 씨가 심정지 상태로 발견된 가운데, 이 씨가 있었던 모텔에서 유서로 추정되는 메모가 발견됐습니다.



경찰과 소방당국에 따르면 이 씨는 오늘(19일) 오후 1시 12분쯤 서울 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 발견됐습니다.



경찰은 현장에서 유서로 추정되는 메모를 확보했는데, 여기에는 심신이 지쳤다는 취지의 내용이 적혀 있는 것으로 알려졌습니다.



다만, 시험 부정행위 의혹에 대한 입장은 언급하지 않은 것으로 전해졌습니다.



이 씨는 발견 당시 심폐소생술 등 구조를 하기엔 이미 늦은 상태여서 출동했던 119구급대가 철수하기도 했습니다.



경찰은 이번 사건과 관련해 이 씨가 사망했기에 '공소권 없음' 처분으로 수사 종결 절차를 밟을 전망입니다.



다만, 교육부 등 정부 차원에서 법학적성시험과 수능시험에 대한 진상조사 가능성은 남아 있습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)