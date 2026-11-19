▲ 이재명 대통령
우리나라가 사상 첫 연간 수출 1조 달러를 달성한 오늘(19일), 이재명 대통령은 이를 "여러 세대에 걸친 도전과 국민 모두의 노력이 만들어 낸 결실"이라고 평가했습니다.
산업통상부는 오늘 오후 2시 9분 38초를 기준으로 올해 누적 수출액이 1조 달러를 넘어선 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.
연 수출 1조 달러 돌파는 미국, 독일, 중국에 이어 세계 4번째입니다.
이 대통령은 자신의 SNS를 통해 "대한민국이 방금, 11월 19일 14시 9분 수출 1조 달러 시대를 열었다. 세계에서 네 번째로 이룬 값진 성과"라며, "수출 100억 달러에 온 국민이 기뻐했던 일이 엊그제 같은데 반세기 만에 그 100배를 달성했다니 감격스럽다"고 적었습니다.
그러면서, "오늘의 성과 뒤엔 수출의 기틀을 닦아 온 선배 세대의 땀과 헌신이 있었다"며, "누군가는 허리 한 번 제대로 펴기 어려웠던 봉제공장에서, 누군가는 본드 냄새가 진동하던 신발공장에서, 또 누군가는 불꽃이 튀는 조선소의 용접 현장에서 청춘을 바쳤다"고 언급했습니다.
이어 "그분들의 땀과 헌신이 오늘의 대한민국을 만들었다. 깊은 감사와 존경을 전한다"고 덧붙였습니다.
이 대통령은 "오늘도 수많은 기업인과 노동자들이 세계시장을 개척하며 대한민국 수출을 이끌고 있다"면서, "이제 이 성과를 지속적인 성장으로 이어가야 한다"고 강조했습니다.
이어"주력 산업 경쟁력을 높이고 AI(인공지능), 바이오 등 미래 성장동력을 키고, 'K뷰티'와 'K푸드' 등 'K소비재'의 세계 시장 진출도 적극 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.
이 대통령은 또, "무엇보다 수출의 성과가 국민의 삶을 나아지게 해야 한다"며 "성장의 기회와 결실을 대기업과 중소기업, 수도권과 지방이 함께 나누는 '모두의 성장'을 만들어 가겠다"고 약속했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글