▲ 이재명 대통령

우리나라가 사상 첫 연간 수출 1조 달러를 달성한 오늘(19일), 이재명 대통령은 이를 "여러 세대에 걸친 도전과 국민 모두의 노력이 만들어 낸 결실"이라고 평가했습니다.산업통상부는 오늘 오후 2시 9분 38초를 기준으로 올해 누적 수출액이 1조 달러를 넘어선 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.연 수출 1조 달러 돌파는 미국, 독일, 중국에 이어 세계 4번째입니다.이 대통령은 자신의 SNS를 통해 "대한민국이 방금, 11월 19일 14시 9분 수출 1조 달러 시대를 열었다. 세계에서 네 번째로 이룬 값진 성과"라며, "수출 100억 달러에 온 국민이 기뻐했던 일이 엊그제 같은데 반세기 만에 그 100배를 달성했다니 감격스럽다"고 적었습니다.그러면서, "오늘의 성과 뒤엔 수출의 기틀을 닦아 온 선배 세대의 땀과 헌신이 있었다"며, "누군가는 허리 한 번 제대로 펴기 어려웠던 봉제공장에서, 누군가는 본드 냄새가 진동하던 신발공장에서, 또 누군가는 불꽃이 튀는 조선소의 용접 현장에서 청춘을 바쳤다"고 언급했습니다.이어 "그분들의 땀과 헌신이 오늘의 대한민국을 만들었다. 깊은 감사와 존경을 전한다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "오늘도 수많은 기업인과 노동자들이 세계시장을 개척하며 대한민국 수출을 이끌고 있다"면서, "이제 이 성과를 지속적인 성장으로 이어가야 한다"고 강조했습니다.이어"주력 산업 경쟁력을 높이고 AI(인공지능), 바이오 등 미래 성장동력을 키고, 'K뷰티'와 'K푸드' 등 'K소비재'의 세계 시장 진출도 적극 뒷받침하겠다"고 강조했습니다.이 대통령은 또, "무엇보다 수출의 성과가 국민의 삶을 나아지게 해야 한다"며 "성장의 기회와 결실을 대기업과 중소기업, 수도권과 지방이 함께 나누는 '모두의 성장'을 만들어 가겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)