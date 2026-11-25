불륜 스캔들로 엔비디아 CEO 자리에서 물러났던 젠슨 황이 불과 11일 만에 돌아왔습니다. 엔비디아 이사회는 미국 정부 고위 관계자들의 의견까지 들은 뒤 젠슨 황의 복귀가 국가안보에 위험을 초래하지 않는다고 판단했고, 복귀 소식에 엔비디아 주가는 하루 만에 30% 넘게 급등했습니다.



하지만 젠슨 황이 돌아왔다고 모든 것이 이전으로 돌아간 것은 아닙니다. 스캔들을 계기로 엔비디아의 대중국 사업과 동남아 데이터센터를 통한 중국 기업들의 미국산 AI 칩 접근이 집중 조명을 받았고, 미국 정부는 제3국 데이터센터의 연산능력을 원격으로 이용하는 경로까지 제한하는 새로운 규제를 내놨습니다.



이번 주 오그랲에서는 젠슨 황의 사임과 복귀, 엔비디아의 중국 매출 변화와 싱가포르 청구 매출 급증, 중국 AI 모델에서 발견된 블랙웰 GPU의 흔적까지 5개의 그래프로 살펴봤습니다. 젠슨 황이 돌아온 엔비디아는 앞으로 중국 시장을 어떻게 대하게 될까요?



(취재 : 안혜민, 촬영 : 차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)