▲ 2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 수험생들이 95지구 제2시험장이 마련된 제주시 노형동 제주제일고 교실에서 수험 준비를 하고 있다.

오늘(19일) 시행된 2027학년도 대학수학능력시험에서 국어는 지난해보다 쉽게, 수학은 지난해와 비슷하거나 다소 어렵게 출제됐다는 분석이 나왔습니다.국어 선택과목인 언어와 매체는 상대적으로 까다롭게 출제돼 상위권 변별에 영향을 미칠 것으로 전망됐으며, 수학에서는 확률과 통계의 난이도를 놓고 분석이 엇갈렸습니다.2027학년도 수능 출제위원장인 오기영 한경국립대 교수는 오늘 정부세종청사에서 열린 출제 방향 브리핑에서 고등학교 교육과정의 내용과 수준을 충실히 반영하고 대학 교육에 필요한 수학 능력을 타당하게 측정할 수 있도록 최선을 다해 출제했다고 밝혔습니다.또 공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 충분히 확보할 수 있도록 출제했다고 강조하면서 킬러문항을 철저히 배제했다고 덧붙였습니다.1교시 국어는 지난해보다 평이하게 출제됐다는 게 EBS현장교사단과 입시업계의 중론입니다.EBS 국어 대표강사인 한병훈 예산여고 교수는 브리핑에서 올해 국어의 전반적인 난이도는 작년 수능과 지난 9월 모의평가보다 낮은 수준이라며 지문의 정보량 자체가 많이 줄었고 내용 구조의 복잡성도 낮아졌다고 설명했습니다.국어의 EBS 연계율은 문항 수 기준으로 53.3%입니다.진학사는 국어 영역은 독서가 까다로웠던 전년도 수능보다 다소 평이하게 출제됐다고 평가했습니다.남윤곤 메가스터디교육 입시전략연구소장도 국어가 작년 수능이나 올해 9월 모의평가 때보다 쉬웠다며 과도하게 어려운 지문이나 문항은 출제되지 않았고 기본에 충실하게 학습해온 수험생이라면 안정적으로 문제를 풀어나갈 수 있었을 것이라고 전했습니다.다만 선택과목 언어와 매체가 상대적으로 어렵게 출제된 것으로 파악됐습니다.종로학원은 국어가 지난해보다 다소 쉽게 출제됐다면서도 언어와매체가 상대적으로 화법과작문에 비해 어렵게 출제되면서 수험생들이 부담을 느꼈을 것이라고 분석했습니다.진학사 역시 언어와매체의 문법 문항이 상대적으로 까다롭게 출제돼 상위권 변별에 영향을 미칠 것이라고 내다봤습니다.입시업체들은 변별력이 높은 문항으로 독서 17번, 문학 30번, 화법과작문 40번, 언어와매체 37번 등을 꼽았습니다.국어가 평이하게 출제되면서 작년보다 표준점수 최고점이 낮아질 것으로 보입니다.지난해 수능의 국어 표준점수 최고점은 147점으로 전년 대비 8점이나 오르며 불국어라는 평가를 받았습니다.표준점수는 개인의 원점수가 평균 성적과 얼마나 차이 나는지를 보여줍니다.보통 시험이 어려워 평균이 낮으면 표준점수 최고점이 상승하고 시험이 쉬우면 표준점수 최고점이 하락합니다.2교시 수학 문항은 작년과 비슷하거나 약간 어려울 수 있다는 게 대체적인 분석입니다.EBS 대표 강사인 남치열 백석고 교수는 수능 수학영역 출제 경향 브리핑에서 올해 수학은 작년 수능과 비슷한 수준으로 출제됐으며 공통과목은 작년 수능 대비 평이한 수준, 선택과목은 유사한 수준이었다고 평가했습니다.그는 선택과목 확률과통계로 수험생이 몰리는 이른바 확통런에 대한 우려에 대해 선택과목 간 유불리는 작용하지 않을 것으로 본다고 말했습니다.남윤곤 소장도 수학영역은 작년 수능과 비슷하게 출제됐으면서도 상위권 변별력은 유지될 것이라고 전망했습니다.또 김병진 이투스 교육평가연구소장은 수학 영역은 2026학년도 수능, 2027학년도 6·9월 모의평가와 비슷하거나 약간 어렵게 출제됐다고 밝혔으며 선택과목 고난도 문항 등이 변별력을 좌우할 것으로 예상했습니다.작년 수능에서 수학 표준점수 최고점은 139점으로, 비교적 평이하면서도 변별력을 갖췄다는 평가를 받았습니다.확률과통계 등 일부 선택과목을 두고는 분석이 엇갈렸습니다.종로학원은 미적분, 기하는 지난해와 비슷한 수준으로 출제됐으나 확률과통계는 계산이 다소 복잡한 점 등으로 인해 수험생들이 상대적으로 어려움을 겪었을 것이라고 봤습니다.메가스터디는 확률과통계에 대해 작년 수능에 비해 조금 쉽게 출제됐다고 설명했으며 이투스에듀는 확률과통계는 작년 수능과 비슷한 난이도이지만 미적분은 다소 어렵게 출제됐다고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)