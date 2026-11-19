▲ 4일 광주기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기. KT 스기모토가 8회말 역투하고 있다.

프로야구 2026시즌 홀드왕 스기모토 고키(일본)가 kt wiz를 떠나 일본프로야구 소프트뱅크 호크스로 이적합니다.일본프로야구 신인드래프트에서 지명받지 못했던 오른손 투수 스기모토는 일본 독립 리그 도쿠시마 인디고삭스에서 뛰다가 지난해 11월 kt와 총액 12만 달러에 계약했습니다.올해 KBO리그 정규시즌 73경기에 등판해 1승 2패 25홀드 평균자책점 5.90을 기록했습니다.한화 이글스 조동욱(75경기), 삼성 라이온즈 이승민(74경기)에 이어 리그 3번째로 많은 경기에 등판한 스기모토는 이승민(23홀드)을 제치고 홀드왕 타이틀을 차지했습니다.일본 프로구단 스카우트들의 눈에 띈 스기모토는 포스트시즌을 앞둔 지난 달 22일 일본프로야구 신인드래프트에서 육성 3순위로 소프트뱅크의 지명을 받았고, 최근 일본행을 확정 지었습니다.일본 스포츠호치는 "스기모토는 KT에 잔류했다면 연봉이 큰 폭으로 올랐을 것으로 예상되지만, 자신의 꿈을 위해 소프트뱅크를 택했다"고 전했습니다.스기모토는 스포츠호치와 인터뷰에서 "수준 높은 일본에서 선수 생활을 하고 싶었다. 먼저 정식 선수 등록을 목표로 뛸 것"이라며 "일본에서도 홀드왕을 차지할 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.KBO리그 출신 선수가 신인드래프트를 거쳐 일본프로야구에 진출한 건 스기모토가 처음입니다.(사진=연합뉴스)