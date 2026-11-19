▲ 여자 3인조 동메달을 따낸 남혜빈(왼쪽부터)·백승자·백예담

한국 볼링 여자 대표팀이 제28회 아시아선수권대회 여자 3인조에서 1핀 차 역전극으로 금메달을 차지했습니다.백승자·백예담·남혜빈은 카타르 도하에서 열린 대회 여자 3인조에서 6게임 합계 3,931점을 기록하며 역전 우승을 합작했습니다.여자 대표팀은 5게임 종료 때까지 말레이시아에 62핀 뒤져 있었지만 마지막 6게임에서 684점을 기록, 최종 합계 3,931점으로 말레이시아를 1핀 차로 따돌리고 시상대 가장 높은 곳에 섰습니다.여자 개인전 동메달로 한국 선수단에 첫 메달 소식을 알렸던 백승자는 3인조에서도 금메달을 따내 2개의 메달을 수확했습니다.남자 3인조에선 동메달이 나왔습니다.강명진, 류호준, 한재현이 출전한 대표팀은 6게임 합계 4,083점을 기록, 1~2위를 휩쓴 말레이시아에 이어 동메달을 차지했습니다.김성탁·이정수·노영도로 구성된 또 다른 남자 3인조 팀은 4위에 올랐습니다.(사진=대한볼링협회 제공, 연합뉴스)