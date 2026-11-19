태권도장 여자 탈의실에서 불법 촬영을 한 30대 관장에게 2심에서도 징역 7년이 유지됐습니다.



수원고법 형사3부는 오늘(19일) 검사와 관장 A 씨의 항소를 모두 기각했습니다.



앞서 지난 9월 2심 결심공판에서 검사는 징역 10년을 구형하고 A 씨의 신상정보 공개와 고지를 요청했습니다.



A 씨 측은 촬영물을 직접 유포하지 않았고, 피해자와 합의하기 위해 돈을 마련하려 노력했다며 감형을 요청했습니다.



하지만, 재판부는 "일부 피해자가 공탁금을 받았지만, 이를 거부하고 엄벌을 탄원한 피해자도 있다"고 강조했습니다.



그러면서, "피해자들의 나이와 피해 정도를 고려하면 공탁금을 받은 것을 합의에 준하는 것으로 보기 어렵다"고 판시했습니다.



피해자 중에는 다섯 살 아동도 있었습니다.



재판부는 또 "1심이 여러 사정을 고려해 형을 정했고, 이를 바꿀 만한 사정이 없다"며 징역 7년을 유지했습니다.



A 씨는 2023년 3월부터 지난해 11월까지 자신이 운영하는 태권도장 여자 탈의실에 초소형 카메라를 설치했습니다.



설치한 카메라로 여성 관원과 사범 등을 6천300여 차례 불법 촬영하고, 아동 청소년 성착취물을 제작한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌습니다.



(취재 : 최재영, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)