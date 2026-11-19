오늘(19일) 실시된 2027학년도 대학수학능력시험의 수학 영역 난이도는 지난해 수능과 비슷한 것으로 분석됐습니다.



EBS대표 강사인 남치열 백석고 교사는 정부 세종청사에서 열린 수능 수학영역 출제 경향 브리핑에서 이 같이 밝혔습니다.



남 교사는 "올해 수학은 작년 수능과 비슷한 수준으로 출제됐다"며 "공통과목은 작년 수능과 비교해 평이한 수준이고 선택과목은 유사한 수준"이라고 평가했습니다.



남 교사는 "올해 6월과 9월 모의평가와 마찬가지로 이번 수능에서도 출제 범위 내의 여러 단원에서 문항들이 고루 출제됐다"며 "그 당시 출제 기조와 난이도를 유지했다"고 설명했습니다.



이어 "중위권과 상위권을 모두 변별할 수 있는 문항을 출제하기 위해 노력한 것으로 분석된다"고 덧붙였습니다.



지난해 수능에서 수학 표준점수 최고점은 139점으로 비교적 평이하면서도 변별력을 갖췄다는 평가를 받았습니다.



6월 모의 평가 때 최고점은 138점, 9월은 137점이었습니다.



통상 표준점수 최고점은 시험이 어려우면 올라가고 쉬우면 하락합니다.



한편 전체 문항 30개 가운데 15개는 EBS 교재와 연계돼 50% 연계율을 기록했습니다.



공통과목에서 11문항, 선택과목에서 4문항이 각각 연계됐습니다.