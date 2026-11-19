[SBS 뉴스브리핑]



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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 박진호 논설위원

■ 대담 : 황태희 전 통일부 통일협력국 국장, 강준영 한국외대 국제지역대학원 교수

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● 이슈대담

강준영 / 한국외대 국제지역대학원 교수

"中 트럼프 환대 전략적 의도 있어"

"미·중·러 3자 회담, 각국 이해관계 조정하는 회의"

"中, 글로벌 거버넌스 선도하겠다는 의지 드러나"

"APEC 개최지 선전, 개혁·개방의 상징 도시"

"전쟁 종식, 당사자 없는 결정 어려워"

"당사자 참여 구조 만들 수 있는지 관건"

"중국, 북한에 강력한 압박 불가"

"핵 동결·감축? 美, 민주당 허들 못 넘어"



황태희 / 연세대 정치외교학과 교수

"선전 APEC 최대 피해자는 일본"

"미국 일극 체제 강도 서서히 약해지는 상황"

"미국 여전히 모든 국력과 지표서 중국 압도"

"러시아, 경제적으로 극성을 가질 수 없는 나라"

"판은 중국이 깔았지만, 중러 양국 모두 승자 될 가능성"

"푸틴, 고립된 상태‥유럽 질서 재편에 끼고 싶어 해"

"김정은 동선상 선전 오기 어려워 보여"

"한국, '코리아 패싱' 우려 커"

"북핵 문제, 비핵화 아닌 군축되면 큰 우려"



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