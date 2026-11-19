[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 박상현 iM증권 리서치센터 전문위원, 박연미 경제평론가
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●머니버스
박연미 / 경제평론가
"하이닉스 0.5% 전후 상승세‥강력하진 않아"
"엔비디아, '투자·약정·보증' 엄격히 관리할 것"
"젠슨 황, 복귀 계획‥이사회, '어림없다' 입장"
"젠슨 황, 인공지능 생태계서 '구단주·에이스·치어리더'"
박상현 / iM증권 리서치센터 전문위원
"포스트 젠슨 황에 대한 시장 불안 여전"
"12월 금리 인상 불가피한 상황"
"美 중간선거 결과, 젠슨 황 사태에 큰 빌미 제공"
"순수 AI 기업으로 첫 상장된다는 점에서 의미"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] 난무하는 '음모론' 속 복귀 의사 밝힌 젠슨 황…엔비디아 이끌 차기 후보군은?
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