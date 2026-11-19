▲ 중수청

서울지방중대범죄수사청이 박은정 조국혁신당 의원의 남편 이종근 변호사(전 검사장)에 대한 고발 사건을 고위공직자범죄수사처(공수처)로 이첩했습니다.서울중수청은 지난 16일 직권남용 권리행사방해, 변호사법 위반 혐의로 고발된 이종근 변호사 사건을 공수처로 넘겼습니다.이는 다른 수사기관이 검사의 고위공직자 범죄 혐의를 발견한 경우 공수처에 이첩해야 한다는 공수처법 25조에 따른 것입니다.시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 지난달 6일 이 변호사에 대한 고발장을 중수청에 제출했습니다.사세행은 이 변호사가 대검 형사부장이었던 2020년 이른바 '라임자산운용 술 접대' 사건으로 수사선상에 오른 검사들을 솜방망이 처분했다고 주장했습니다.라임 사태의 핵심 인물인 김봉현 전 스타모빌리티 회장은 2019년 7월 한 유흥주점에서 검사 3명에게 술을 접대했고, 이들 중 2명은 수수액이 100만 원에 못 미쳐 불기소 처분되고 1명만 청탁금지법 위반으로 재판에 넘겨졌습니다.사세행은 이 변호사가 검사들의 청탁금지법 위반 혐의를 수사했던 서울남부지검에 영향력을 행사해 정당한 수사를 방해했다고 주장했습니다.또 이 변호사가 형사부장이었던 시절 ' 브이글로벌 코인 사기' 사건에 관여하고도 퇴직 후 변호사로서 관련자를 변호했다며 변호사법 위반 혐의로도 고발했습니다.