1993년 수능 도입 이후 33년간 부정행위와 이를 막기 위한 대책은 끊임없이 진화해 왔습니다.

2004년에는 휴대전화 두 대를 이용해 정답을 주고받는 사상 최대 규모의 조직적 부정행위가 적발돼 200명 넘는 수험생의 시험이 무효 처리됐고, 이후 휴대전화 소지만으로도 시험이 무효가 되는 등 규정이 강화됐습니다.

그런데 올해는 초소형 카메라와 무선 장비를 이용해 시험 문제를 AI에 전달하고 답을 받아내는 새로운 형태의 부정행위까지 등장하면서, 기존의 관리 방식으로는 대응하기 어려운 시대가 됐습니다.

휴대전화를 걷는 것에서 시작해 안경과 옷 단추까지 검사하는 수능, 33년간 이어진 부정행위와 방지 대책의 역사는 이제 인간보다 훨씬 강력한 AI라는 새로운 위협 앞에서 또 한 번 시험대에 올랐습니다.



(취재·구성 : 장훈경, 편집 : 윤예란, 디자인 : 조승현, 제작 : 지식콘텐츠IP부)