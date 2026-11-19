▲ 김정은과 김주애

북한 김정은 국무위원장의 딸 주애가 올해 들어 북한 관영매체에 모습을 드러내는 일이 부쩍 잦아졌으며 이는 후계 구도를 공고히 하려는 포석으로 보인다고 일본 언론들이 분석했습니다.교도통신과 NHK는 주애가 북한 관영 매체에 등장한 지 4년이 됐다며 이같이 해설했습니다.주애는 지난 2022년 11월 대륙간탄도미사일(ICBM) '화성-17형' 시험 발사 성공 보도를 통해 처음 대외에 모습이 공개됐습니다.이후 4년간 주애의 동정이 북한 매체에 보도된 것은 약 70차례였고 이 중 절반인 35차례가 올해 나왔습니다.올해 주애에 관한 북한 관영매체 보도 횟수는 지난해 16차례의 2배가 넘습니다.주애는 최근 매체 노출을 통해 전차 운전이나 사격 실력을 선보였고 김 위원장의 연설 원고를 관리하는 보좌역 역할도 수행하는 모습이었습니다.주애 동정 보도의 약 60%가 군사 관련 내용이었고 약 20%는 경제 또는 민생 분야로 분석됐습니다.군사 활동에 관한 언론 노출이 많은 것은 군사적 비범함을 연출함으로써 남성 중심 사회인 북한에서 여성이 최고 지도자가 되는 것에 대한 우려를 불식시키려는 의도로 풀이됐습니다.일본 언론들은 그가 김 위원장의 후계자라는 관측에 더욱 힘이 실리고 있다고 전했습니다.국가정보원도 지난달 말 국회 정보위원회 국정감사에서 주애가 후계자 내정 단계를 더욱 공고히 하고 있으며, 핵미사일 실무에 관여하는 듯한 모습을 연출하는 등 군 지도자로서의 서사를 강화하고 있다고 밝혔습니다.