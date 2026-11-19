▲ 자료화면

2027학년도 대학수학능력시험에서 수험생이 '흑색 연필'만 직접 가져갈 수 있도록 지침이 변경되면서 편의점 연필 매출이 크게 뛰었습니다.반대로 개별 지참이 금지된 사인펜, 샤프 등 여타 필기구 매출은 하락했습니다.BGF리테일에 따르면 어제(18일) 편의점 CU 연필 매출은 2025년 수능 전일(11월 12일) 대비 394.7% 뛰었습니다.반대로 사인펜류(-13.4%), 샤프류(-10.5%) 매출은 떨어졌습니다.통상 수능 전날에는 컴퓨터용 사인펜 등 필기류를 구매하는 수험생이나 학부모가 몰리는데, 이번에는 컴퓨터용 사인펜과 수정테이프·샤프를 가져갈 수 없게 되면서 매출도 변화한 것으로 풀이됩니다.편의점 GS25에서는 연필 매출이 255.9% 뛰었습니다.컴퓨터용 사인펜(-94%), 수정 테이프(-55%) 매출은 감소했습니다.세븐일레븐에서도 연필(176%)이 많이 팔렸고 샤프(-20%), 지우개(-56%), 사인펜(-34%) 매출은 줄었습니다.이마트24에서는 연필세트 매출이 350% 뛰었습니다.수정테이프와 컴퓨터용 사인펜 매출은 9%씩 감소했습니다.샤프심(-8%), 지우개(-5%) 매출도 줄었습니다.교육부는 어제 부정행위 예방을 위해 수험생은 흑색 연필만 지참할 수 있다는 지침을 내렸습니다.교육 당국은 사인펜, 수정테이프, 지우개, 샤프심 등 금지된 물품 4종을 모두 시험장에서 일괄 지급했습니다.(사진=연합뉴스)