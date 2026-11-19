▲ 리트 만점자 이진우 씨

생성형 인공지능 부정행위 의혹에 휩싸인 올해 법학적성시험 만점자 이진우 씨가 오늘(19일) 오후 서울 강동구 모텔에서 숨진 채 발견됐습니다.소방 당국에 따르면 이 씨는 오늘 오후 1시 12분쯤 서울 지하철 8호선 천호역 인근 모텔에서 심정지 상태로 발견됐습니다.이 씨는 심폐소생술을 하기엔 이미 늦은 상태로 발견됐다고 당국은 전했습니다.통상 119구급대는 심폐소생술로도 소생이 어려운 신체적 징후가 보이면 의료진과 전화 등을 통해 소통한 뒤 철수합니다.경찰은 현장에서 유서로 추정되는 메모를 확보했습니다.심신이 지쳤다는 취지가 담겼으나 시험 부정행위 의혹이나 그에 따른 수사에 대해서는 언급하지 않은 것으로 전해졌습니다.경찰은 현장 감식 등을 거쳐 정확한 사망 경위 등을 확인할 예정입니다.이번 사건과 관련해 피의자인 이진우 씨 본인이 사망했기에 공소권 없음 처분으로 수사는 종결 절차를 밟을 전망입니다.수사를 할 실익이 없고, 공범 등을 캐낼 기초 자료도 확보되지 않았기 때문입니다.다만, 리트시험은 물론 수능시험에 대한 부정행위 의혹이 제기됐기에 교육부 등 정부 차원의 진상조사 가능성이 있습니다.경찰은 오늘 오전 8시 42분쯤 이 씨의 신변 안전이 우려된다는 신고를 받고 처음 출동했습니다.이후 관악·광진·송파·강동구 내 경찰서 형사들을 대거 동원해 각지 폐쇄회로 텔레비전을 분석하면서 그를 추적했습니다.이 씨는 관악구 신림동의 자택에서 나와 광진구 숙박업소, 송파구를 거쳐 강동구 모텔에서 마지막 소재가 포착됐습니다.경찰은 광진구 모텔에서 다용도 로프가 담긴 봉지와 과거 대학수학능력시험 수험표 등을 발견하고 아차산 일대부터 우선 수색했습니다.이후 택시로 송파구로 이동한 정황을 포착했으나, 휴대전화 사용 내역이 천호동 모텔에서 확인돼 수색 위치를 옮겼습니다.소방 당국은 모텔 앞 에어매트를 설치하는 등 구조를 준비했으나 심정지 상태가 확인돼 장비와 구급차를 철수했습니다.지금까지 확인된 이진우 씨의 마지막 공개 행적은 어제 보도된 한 언론사와 인터뷰입니다.당시 이 씨는 취재진에 19일 공개 검증으로 실력을 보여준 뒤 의혹을 털어내겠다고 말했으나 돌연 잠적했습니다.검증 생중계에 40만 시청자가 몰리는 등 관심을 모았으나 이 씨는 예고했던 오전 8시께 약속 장소에 나타나지 않았습니다.이 씨는 어제 법무법인 민의 방민우 변호사와 법률사무소 이유의 박은선 변호사 등이 업무방해 등 혐의의 고발장을 내면서 경찰 수사 대상이 됐습니다.경찰은 고발장 접수 몇 시간 만에 사건을 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사팀에 배당하고 수사에 착수했습니다.이 씨가 받은 의혹의 파급력이 커진 건 다른 국가시험도 아닌 수능시험 부정행위 의혹으로 번졌기 때문입니다.이 씨는 2013년 수능에서는 전 영역에서 6∼8등급의 낮은 성적, 2018년에는 국어 영역 7등급을 받았다고 밝힌 바 있습니다.하지만 사업 실패를 겪은 뒤 3주간 도보 전국 일주 도중 스마트폰을 잃어버린 채 수십 킬로미터를 걸으면서 아날로그 환경에서 인지적인 변화를 겪었다고 주장했습니다.이후 2024학년도 수능을 통해 고려대 정치외교학과에 합격했고, 2026학년도 수능에서는 전 과목 1등급을 달성해 서울대 치대로 적을 옮겼습니다.모종의 방법으로 성적을 올렸다면 공정성이 핵심인 수능 입시에서 최소 두 차례 부정이 벌어졌는데도 당국이 적발하지 못했다는 뜻이 됩니다.아울러 고려대와 서울대도 조작된 수능 성적을 믿고 이 씨 입학을 결정한 셈이 돼 현행 입시 체제 공정성에 대한 거센 논란이 일 것으로 전망됐습니다.이 씨는 법학적성시험 만점을 달성한 후인 9월 성적 상승의 비결을 담은 책 브레인 악셀을 시중에 판매해 인기를 끌었습니다.해당 도서 구매자들의 이 씨에 대한 손해배상 청구 소송을 대리하는 박 변호사는 수능 시험의 공정성을 유지하기 위해서는 의혹의 진위를 규명하는 수사가 계속되어야 한다는 입장을 냈습니다.한편 입시 관련 유명 유튜버 미미미누는 이진우 씨가 출연했던 영상을 비공개 처리했다고 공지했습니다.