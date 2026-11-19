2027학년도 대학수학능력시험이 진행 중인 경기 용인의 한 시험장에서 초소형카메라와 이어폰이 발견됐습니다.



수능 부정행위에 대해선 엄단하고 끝까지 추적하겠다는 정부 발표에도 불구하고, 기기를 활용한 부정행위 적발 사례가 나온 것입니다.



경찰과 교육당국 등에 따르면 초소형 카메라 등은 수능 시험이 치러지고 있는 용인시 처인구의 한 고등학교 시험장 내에서 발견됐습니다.



초소형 카메라는 재수생이 사용한 것으로 알려졌으며 감독관에게 적발된 건 2교시 시작 후인 것으로 전해졌습니다.



교육당국이 이 사실을 인지해 경찰에 통보했고 관련 112 신고는 접수되지 않았습니다.



경찰은 경기도교육청으로부터 구체적인 내용을 전달받는 대로 관련 수사에 착수할 방침입니다.



이런 가운데, 정부는 AI 부정행위 대책 중 하나로 오늘 오전과 오후 2차례 위급재난문자를 발송했는데, 스마트폰을 제출하지 않은 수험생들이 전국에서 잇따라 적발됐습니다.



교육부는 "오늘 오전 8시 30분 위급재난문자 발송으로 현재까지 전국 9개 시·도에서 22개 스마트폰을 적발했다"고 밝혔습니다.



교육부는 이어 "해당 학생들을 1교시 종료 이후 시험본부로 인계해 초소형 카메라 등 첨단기기 소지 여부를 면밀히 확인하고, 첨단기기 활용 부정행위인 경우 위계에 의한 공무집행 방해로 고발 등 엄정 조치하겠다"고 강조했습니다.



(취재: 손형안, 영상편집: 서병욱, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)