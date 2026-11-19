입시 유튜버 미미미누가 '리트 만점자' 이진우가 출연했던 영상을 비공개 처리했다.



19일 미미미누는 자신의 유튜브 채널 커뮤니티에 "이진우 님이 출연한 영상은 비공개 처리하였음을 안내드린다"로 시작하는 입장문을 올렸다.



미미미누는 "최초 의혹 제기 당시 저희 채널을 통해 '수능 국어 라이브 풀이' 계획을 처음으로 전했던 만큼, 예고한 날짜까지 지켜본 뒤 영상에 대한 결정을 하는 것이 신중한 선택이라고 생각했다"고 전했다.



이어 "이진우 님은 오늘 오전 예정된 공개 검증 현장에 참석하지 않았고, 영상에서 다뤘던 이진우 님의 수험 과정 또한 점점 신뢰를 잃어감에 따라 그대로 영상을 두기에는 어렵다고 판단했다"며 영상 비공개 이유를 밝혔다.



미미미누는 "시청자분들께 도움을 드리고자 제작한 영상이 불편을 드리게 되어 매우 마음이 무겁다"며 "앞으로 더 좋은 콘텐츠 제작할 수 있도록 노력하겠다"고 입장문을 마무리했다.



지난 18일 '리트 만점자'와 나눈 인터뷰 영상을 자신의 유튜브 채널 '지금 백지연'에 올린 방송인 백지연 역시 해당 영상을 비공개 처리했다. 이 영상은 지난 11일 촬영한 것으로 최근 이진우에 대한 의혹이 불거지며 공개를 잠정 연기해왔다. 이 채널은 뒤늦게 영상을 올렸지만 금일 오후 이진우의 비보가 전해지자 영상을 비공개로 전환했다.



이진우는 과거 수능 국어 7등급에서 최근 서울대 치대 입학, 올해 리트 시험 만점이라는 드라마틱한 성적 향상으로 화제를 모았다. 그러나 여러 유튜브에 출연해 성적 향상 비결을 공개하는 과정에서 부정행위 의혹을 불러일으켰다. 최근 세무사 시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 자백하자 이진우를 향한 의심의 눈초리도 커졌다.



이진우는 부정행위 의혹을 해소하겠다며 금일(19일) 치러진 2027학년도 수능 국어 영역 문제를 실시간으로 푸는 공개 검증을 예고했다. 그러나 약속된 시간에 나타나지 않고 연락이 두절됐다. 이진우는 이날 오후 1시 12분쯤 서울 강동구 천호동의 한 숙박업소에서 심정지 상태로 발견됐다.







(※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 청소년상담전화 ☎1388에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.)



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)