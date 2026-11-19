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SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무')가 대한민국 정부 수립 이후 최초의 연쇄살인마로 기록된 김대두 사건과 그가 남긴 의문의 엽서 속 진실을 추적한다.19일 밤 10시 20분 방송되는 '꼬꼬무'는 '대한민국 최초 연쇄 살인 사건' 편으로 꾸며진다. 이날 방송에는 배우 남경읍, 가수 나비, 그룹 에이티즈(ATEEZ)의 최산이 이야기 친구로 함께해 깊은 몰입을 이끈다.1975년 10월 검거된 연쇄살인마 김대두는 70대 노인부터 생후 3개월 된 갓난아기까지 단 55일 동안 전국을 돌며 무려 17명을 무참히 살해해 온 나라를 충격과 공포에 빠뜨렸다. 더욱 경악스러운 것은 검거 이후에도 뉘우침 없이 일관한 뻔뻔한 태도였다. 그는 사건 현장 검증 당시 웃음을 보이며 범행을 재연해 공분을 샀고, 이듬해 12월 사형이 집행되며 형장의 이슬로 사라졌다.사형 집행 약 30년이 흐른 2003년, 김대두의 범행에 강한 의문을 품은 인물이 등장하면서 사건은 새로운 국면을 맞는다. 죽음을 앞둔 김대두가 한 교화 위원과 주고받은 수십 장의 엽서에서 이상한 정황이 포착된 것. 마치 여러 사람이 작성한 듯 제각각인 필체와 잔혹한 연쇄살인마의 글이라고는 믿기 어려운 내용들이 담겨 있어, '꼬꼬무' 제작진이 수수께끼의 실체를 하나씩 파헤친다.장현성의 이야기 친구로 나선 남경읍은 김대두의 잔혹한 범행 행각에 "사람이 아니라 동물도 그렇게 못 할 거다"라며 깊은 분노를 터뜨렸고, 희생자들의 사연에 연신 탄식을 내뱉었다. 장성규와 호흡을 맞춘 나비 역시 "도저히 이해되지 않는다"며 경악을 금치 못하면서도 의문의 단서가 드러날 때마다 예리한 반응을 보였다.장도연의 이야기 친구로 출격한 에이티즈 최산은 현장 검증 당시 김대두의 태도를 확인한 뒤 "당당해 보이는 태도도 마음에 안 들고, 과연 진심으로 죄를 뉘우쳤는지도 모르겠다"며 날카로운 일침을 가했다. 이어 사건의 숨겨진 진실이 밝혀지자 "여러 가지 감정이 소용돌이치는 것 같다"며 복잡한 심경을 전했다.희대의 연쇄살인마 김대두가 남긴 수수께끼의 전말은 19일 목요일 밤 10시 20분 방송되는 '꼬꼬무'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)