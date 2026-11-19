미국 오스틴에서 테슬라의 로보택시 사이버캡을 직접 타봤습니다.

운전은 베테랑 기사님처럼 하는데, 정작 운전석은 비어 있었습니다.



금색 차체에 위로 열리는 문까지, 외관부터 시선을 끌었는데요.

핸들과 페달, 기어봉을 없앤 실내에는 좌석 두 개와 대형 화면이 놓여 있었습니다.

이 과감한 설계에는 테슬라의 계산이 담겨 있습니다.

2인승 설계부터 라이다 대신 카메라를 사용하는 방식으로

비용을 낮춰 로보택시를 대규모로 보급하려는 전략이었죠.



이번 시승에서 가장 인상적이었던 건 부드러운 주행이었습니다.

가속과 제동이 자연스럽고 코너에서도 몸이 크게 쏠리지 않았습니다.



물론 아쉬움도 있었습니다.

에어컨 바람을 줄여달랬더니 오히려 세게 트는 음성 비서,

옆 사람이 좌석을 조절하면 내 자리까지 함께 움직이는 구조는 불편했습니다.

하지만 승차감만큼은 다시 사람이 운전하는 택시로 돌아가기 망설여질 정도였습니다.



오스틴에서 직접 경험한 사이버캡의 주행 실력과 승차감을

영상에서 확인해 보세요.



(기획 : 하현종 / 연출 : 박경흠 / 조연출 : 김은총, 양기창, 임지오 인턴 / 기술 : 유세훈, 천세연 / 편집 : 정혜수 / 브랜드 디자인 : 김태화 / 음악 : 김지원)



(SBS 스브스뉴스)