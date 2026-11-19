▲ 병원 대기실

금융위원회는 오늘(19일) 손해보험협회에서 신진창 부위원장 주재로 실손보험 점검회의를 열고, 최근 3년간 1조 원 규모로 쌓인 미청구 실손보험금을 찾아 '실손24' 앱을 통해 안내하고 청구까지 지원하는 서비스를 내년 1분기 도입한다고 밝혔습니다.신 부위원장은 "일부 가입자의 과잉 이용으로 보험료가 해마다 오르는 반면 상당수 가입자는 받아야 할 보험금을 놓치고 있어 실손보험이 의료비 부담을 충분히 완화하지 못하고 있다"고 취지를 설명했습니다.소비자가 실손24 앱에서 금융마이데이터 조회에 동의하면 카드결제 정보를 통해 지난 3년간 병·의원 진료일자를 확인하고, 이를 한국신용정보원의 보험금 청구·지급정보와 비교해 미청구 보험금을 안내받는 방식입니다.방문했던 병·의원이 실손24에 연계된 곳이라면 앱으로 곧바로 청구할 수 있으며, 미연계 병·의원이라면 해당 기관에서 서류를 발급받아 청구해야 합니다.미청구 보험금 찾기 서비스는 시스템 개발과 관련 법령 개정을 거쳐 내년 1분기 출시될 예정입니다.금융위는 실손보험금 청구 소멸시효가 3년이라고 전하면서, 미청구 실손보험금이 지난해 기준 약 3천386억 원, 2024년부터 올해까지 약 1조 원 수준일 것으로 추정합니다.다만 서비스 활성화를 위해 요양기관의 실손24 연계율을 높여야 하며, 전날 기준 연계된 요양기관은 총 5만7천258곳으로 집계됐습니다.금융위는 연말까지 연계율을 80에서 90퍼센트로 높이기 위해 미연계 요양기관을 대면 방문하는 등 설득 작업을 지속하고 있습니다.이와 함께 5세대 실손보험 갈아타기 소비자를 위한 할인제도가 오는 23일부터 시행됩니다.할인제도는 계약전환과 선택형 특약 등 두 가지 방식으로, 대상은 2013년 3월 이전 재가입 조건 없는 실손보험 상품 가입자 약 1천630만 명입니다.계약전환 제도는 5세대 실손보험으로 전환할 경우 3년간 5세대 실손보험료의 50퍼센트를 할인해주는 방식으로, 별도 심사 과정 없이 오는 23일부터 내년 5월 22일까지 가입할 수 있습니다.전현욱 금융감독원 보험상품제도팀장은 사전브리핑에서 5세대 실손에 5개월간 총 40만 건 정도 가입했고 연간 환산 시 100만 건 이상이 될 것이라며 이번 제도로 전환 건수가 많이 늘어날 것으로 기대했습니다.정부는 설계사의 무분별한 전환 권유를 막기 위해 최대 6개월의 청약철회기간을 부여하고 숙려기간은 2영업일 이내로 정했습니다.선택형 할인특약은 기존 실손계약을 유지하면서 불필요한 보장을 제외해 보험료를 할인받는 제도로, 근골격계 물리치료·비급여 주사제 보장 제외, 비급여 MRI·MRA 보장 제외, 자기부담률 20퍼센트 적용 및 보험료 할인 등 세 가지 선택지가 제공됩니다.선택형 할인특약 역시 청약철회 기간이 최대 6개월 주어지며, 가입자 체리피킹을 막기 위해 청약 철회와 해지는 1회로 제한됩니다.(사진=연합뉴스)