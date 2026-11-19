▲ 금융감독원

금융감독원은 퇴직연금 사업자의 연말 변칙적 고금리나 이벤트성 특별이익 제공 등 불건전 영업행위에 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다.서재완 금감원 부원장보는 오늘(19일) 4대 금융협회와 퇴직연금 사업자 담당 임원을 대상으로 한 간담회에서 "단기 영업실적이나 자금 유치 경쟁보다는 장기적 관점에서 가입자 이익을 우선하는 책임 있는 역할을 수행해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.확정급여형(DB형) 원리금보장상품의 연말 만기 집중을 틈타 특정 가입자에게만 변칙적으로 높은 금리를 제공하거나, 신규 가입자 유치를 위해 이벤트성 특별이익을 제공하는 등의 행위가 지적됐습니다.일부 퇴직연금사업자의 경우 고수익 상품을 주로 큰 대기업이나 주요 고객에게 제시해 가입비율이 90%대에 달했지만, 영세기업의 가입비율은 10%를 밑도는 사례도 있었습니다.현재 14개 사업자가 연금저축펀드 유치를 위해 순 입금 시 1만∼300만 원 수준의 이익을 제공하고 있습니다.서 부원장보는 업계에 불건전 영업행위를 자체적으로 자정해 달라고 당부하는 한편, 위규 사항을 확인하면 엄정 대응하겠다고 강조했습니다.아울러 장기투자 문화 확산을 위해 금감원이 진행 중인 '오래오래 캠페인'에 협조하라고 당부했습니다.장기 자산 배분 투자를 유도하는 상품과 서비스를 개발하고, 가입자 대상 투자정보 제공과 교육도 강화해달라고 덧붙였습니다.통합연금포털 공시 자료 정확성을 높이기 위해 내부 검증 체계를 강화할 것을 주문했습니다.금감원에 따르면, 연금저축에서 투자할 수 없는 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)가 '판매' 상태로 잘못 기재되거나, 산출 오류로 연금저축 적립금이 1조 8천억 원 과대 입력되는 등 최근 5년간 공시오류가 302건 발생했습니다.금감원은 퇴직연금 사업자의 불건전 영업행위 모니터링을 강화하고, 가입자 관점의 투명한 정보 제공과 공시 제도 개선을 추진할 계획입니다.