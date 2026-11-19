<앵커>



선전 APEC 기간 동안 미중러 3국의 정상회담 자리에서는 한반도 관련 논의가 진행될 가능성도 배제할 수 없습니다. 평소에 김정은과의 친분을 강조해 온 트럼프 대통령이 중국 , 러시아와 함께 북한의 핵 보유국 지위를 인정하거나 혹은 관련 논의를 진행할 경우에 한반도 정세에는 큰 파장이 불가피합니다.



이강 기자가 보도합니다.



<기자>



백악관이 예고한 정상회담 의제에는 '핵무기 감축 문제'는 있지만 한반도 문제는 공식 의제로 포함되지 않았습니다.



하지만 미국과 중국, 러시아 모두 한반도에 긴밀한 이해관계를 가지고 있어 비공식 혹은 비공개 논의 가능성은 배제할 수 없습니다.



중간선거 참패로 '정치적 돌파구'가 필요한 트럼프 미국 대통령이 북미 정상회담 성사를 위해 중국과 러시아의 협조를 구할 수 있습니다.



트럼프 대통령은 중간 선거 직전까지 김정은 위원장과의 회담 성사에 기대를 나타냈고, 여러 차례 북한을 핵 보유국으로 인정하는 듯한 발언으로 논란을 부르기도 했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 (지난 9월) : 김정은은 핵 능력을 보유하고 있습니다. 상당한 수준의 핵 능력입니다. 미국만큼은 아니지만 그에게도 핵 능력이 있습니다.]



비핵화엔 입을 다물고 대북제재 해제를 우선하는 중국.



[시진핑/중국 국가주석 (25년 11월) : 지역의 평화와 발전을 위해 더 많은 긍정적인 에너지를 불어넣고자 합니다.]



우크라이나 파병을 계기로 북한과 혈맹 관계를 맺은 러시아.



[블라디미르 푸틴/러시아 대통령 (25년 9월) : 특히 북한군이 영광스럽고 용감하게 싸워준 데 대해 감사합니다.]



그리고 핵보유국 지위를 먼저 인정하라는 북한의 요구에,



[김선경/북한 외무성 부상 (지난 9월) : 조선민주주의인민공화국 핵보유국 지위는 그 어떤 경우에도 무엇으로서도 되돌릴 수 없다는 공화국 정부의 공식적인 입장을 다시금 확인하는 바입니다.]



선거 참패로 북미정상회담이라는 외교적 성과가 더 절실해진 트럼프 대통령이 보조를 맞추거나 양보할 가능성을 배제할 수 없습니다.



차라리 북한 비핵화 논의가 아예 언급되지 않는 게 더 낫다는 전망이 나올 정도인데, 한국 정부가 논의에서 배제된 채 미중러 정상이 동시에 북한을 핵보유국으로 인정한다거나, 한반도 평화에 반하는 결정을 내리는 것이 말 그대로 최악의 시나리오이기 때문입니다.



[강준영/한국외대 국제대학원 교수 : 핵군축이라는 큰 틀에서 이야기가 될 것이기 때문에 비핵화는 상당히 멀어지는 상황이 될 수 있어서 그들만의 리그로 이뤄지지 않도록 적절하게 관심을 가지면서 계속 우리의 의견을 개진하는 것이 (필요합니다.)]



우려스러운 점은 북한이 최근 중국과 러시아 양측과 활발하게 접촉하고 있다는 사실입니다.



지난 14일 김 위원장의 최측근 조용원 노동당 중앙위원회 비서가 러시아를, 3일에는 김성남 노동당 국제비서가 중국을 방문해 양국 고위급과 만났습니다.



우리 외교부 고위 당국자 역시 "3국 정상 회담이 제2의 얄타회담'이 돼서는 안되며 한반도 문제에 대해 우리 국익이 훼손될 수 없다는 입장을 미국뿐만 아니라 중국에도 분명히 밝혔다"고 전했습니다.



(영상편집 : 김진원)