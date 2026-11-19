<앵커>



이번 미중러 3국 정상회담에서는 핵무기 감축과 이란 전쟁 등이 주요 의제로 논의될 것으로 보입니다. 자칫 이번 회담이 강대국들이 당사국들을 배제한 채 입맛대로 국제질서를 재편할 수 있다는 우려도 적지 않습니다.



동은영 기자가 보도합니다.



<기자>



미국과 중국, 미국과 러시아, 중국과 러시아는 양자 정상회담을 여러 차례 가졌지만, 3국 정상이 회담을 갖는 것은 이번이 처음입니다.



지난달 푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 우크라이나 전쟁에 대해 논의하자고 3자 회담을 제안한 데 중국과 미국이 차례로 응답하며 이번 회담이 성사된 것으로 알려졌습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 : 이번 회담에서는 세계 평화 수호와 강대국 관계에서 전략적 안정 증진에 관해 심도 있는 의견 교환이 이루어질 예정이며, 이는 매우 획기적인 사건이 될 것입니다.]



우크라이나 전쟁으로 국제 사회에서 고립됐던 푸틴 대통령, 중간 선거 참패 후 국면 전환이 필요했던 트럼프 대통령과 미국과의 패권 경쟁 속에 국제적 위상을 더 강화하려는 시진핑 주석의 셈법이 맞아 떨어지며 이번 만남이 성사됐다는 분석이 나옵니다.



백악관은 지난 13일, 핵무기 감축과 이란 전쟁 문제를 이번 회담 주요 의제로 다룰 예정이라고 밝혔습니다.



지난 2월 미국과 러시아 간 신전략무기감축협정이 만료된 뒤 핵무기 확산에 대한 우려가 커진 상황에서, 미국은 중국까지 참여하는 3자간 후속 핵 협정을 추진 중이고, 중국과 러시아의 협조를 받아 이란 전쟁의 돌파구를 찾겠다는 구상으로 보입니다.



다만 핵무기 숫자가 상대적으로 적은 중국은 핵 감축 논의에 소극적이고, 우크라이나 전쟁 문제는 푸틴의 입장을 고려해 시진핑 주석이 당사자 간 해결이라는 원론적 입장을 고수할 가능성이 높습니다.



이번 회담이 1945년 얄타회담을 연상시킨다는 지적도 나옵니다.



당시 미국의 루스벨트 대통령과 영국의 처칠 총리, 소련의 스탈린 서기장은 2차 대전 전후 처리 문제를 논의했는데, 당사자들의 입장을 배제한 채 한반도 신탁통치와 독일 분단 등 강대국 중심의 세계 질서 재편을 논의해 이후 갈등과 냉전의 씨앗을 뿌렸다는 평가를 받고 있습니다.



이번 회담도 자칫 강대국의 이해관계에 따라 당사국들의 동의 없는 국제질서 재편으로 이어질 수 있다는 우려가 나옵니다.



(영상편집 : 이승열)