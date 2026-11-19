<앵커>



미국도 촉각을 곤두세우고 있을 텐데요. 이번에는 워싱턴을 연결해서 미국 분위기 알아보겠습니다.



이한석 특파원, 사상 첫 미중러 3자 정상회담을 바라보는 미국 내 분위기는 어떻습니까?



<기자>



워싱턴 정치권과 외교가에서는 트럼프 대통령의 이번 행보를 두고 과감한 승부수라는 평가와 실익 없는 위험한 도박이라는 비판이 팽팽히 맞서고 있습니다.



트럼프 대통령은 과거 적대 관계였던 중국과 러시아가 가까워졌기 때문에 한자리에 모이는 것이라며 회담 성사 배경을 설명했습니다.



백악관은 시진핑 주석과 푸틴 대통령을 트럼프 대통령이 직접 한 테이블로 불러냈다는 점 자체를 외교적 성과로 내세우고 있습니다.



중간선거 패배 이후 국내 정치적 돌파구가 필요한 상황에서, 트럼프식 정상 간 담판을 통해 교착 상태에 빠진 국제 현안의 물꼬를 트겠다는 구상입니다.



반면 미 의회와 주류 언론에서는 우려의 목소리가 큽니다.



동맹국들과의 사전 조율 없이 이른바 스트롱맨들과 단독 협상에 나서면서, 오히려 중·러 정상들에게 국제 무대에서의 정당성과 외교적 레버리지만 키워줄 수 있다는 지적입니다.



특히 미국이 전통적 동맹보다 강대국 간 거래를 우선시한다는 신호를 주면서 유럽과 아시아 동맹국들의 불안감을 키우고 있다는 비판도 나오고 있습니다.



<앵커>



트럼프 대통령이 계속해서 김정은 위원장과의 회동 가능성을 언급해 왔는데, 실제로 워싱턴에서는 성사 가능성을 어떻게 보고 있습니까?



<기자>



워싱턴에서도 막판 돌발 변수로 예의주시하고 있습니다.



트럼프 대통령은 김 위원장도 중국에 오고 싶어 한다면서 대화 의지를 거듭 띄웠고요, 마코 루비오 국무장관도 예정된 일정은 없지만 트럼프는 대화할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다.



크렘린궁 역시 북·러 회담 가능성을 열어뒀고요.



다만 북한 매체가 오늘(19일) 김 위원장의 함경남도 현지 시찰 소식을 보도한 데다, 핵보유국 인정과 비핵화를 둘러싼 양측의 간극이 여전하기 때문에 실제 성사 여부는 오늘 미·중·러 회담 직후까지는 지켜봐야 하는 상황입니다.



(현장진행 : 박은하)