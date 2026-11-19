<앵커>



현지에서 속보가 이어지고 있기 때문에 먼저 중국 선전을 연결해 보겠습니다.



최고운 특파원, 이제 곧 세기의 회담이 시작되는데 선전은 어떤 상황인가요.



<기자>



네, 잠시 뒤면 중국 선전의 국빈관인 치린산장에서 미국과 중국, 러시아의 3자 회담이 열립니다.



어제(18일) 제가 회담장 주변을 돌아봤는데 경비 인력이 대거 배치됐고, 간판 촬영까지 모두 통제하는 등 경계가 아주 삼엄했습니다.



오늘 회담에서는 핵군축과 인공지능의 군사적 활용, 이란 문제 등 굵직한 국제 안보 현안이 논의될 것으로 예상됩니다.



지난 2월 미국과 러시아 간의 전략핵무기감축조약인 '뉴스타트'가 만료됐습니다.



미국은 이번 회담을 통해 기존 미·러 양자 구도를 넘어 중국까지 포함하는 새로운 핵군축 틀을 논의하길 원하고 있는데요.



하지만 중국은 미국이나 러시아에 비해 보유한 핵무기가 적다는 이유로 자국의 핵전력을 제한하는 실질적인 군축 합의에는 다소 소극적입니다.



러시아는 공동성명 채택에 기대를 걸고 있지만, 첫 만남인 데다 세 나라의 이해관계가 이렇게 다 달라서 성과를 내기는 어려울 거라는 전망이 많습니다.



강대국들이 당사국을 배제하고 세계질서를 재편하는 '제2의 얄타회담' 아니냐는 이야기들이 있었는데, 8일 동안 비공개로 진행됐던 얄타회담과 비교하면, 이번 회담은 3국 정상이 1시간 정도 회동하는 것이라서 서로 다른 외교적 목표를 추구하는 자리가 될 가능성이 크다는 분석입니다.



우리에게 가장 중요한 한반도 문제도 논의 테이블에 오를 가능성이 있는데, 한반도 비핵화 원칙이 훼손되거나 약화하는 건 아닌지 주시할 필요가 있습니다.



이번 회담이 강대국 간 갈등을 누그러뜨리고 국제 질서를 재편하는 자리가 될 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다.



(영상취재 : 최대웅·최덕현, 영상편집 : 이승열)