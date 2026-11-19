고 김창민 영화감독을 폭행해 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 피고인 두 명 중에 한 명에게만 중형이 선고됐습니다.



의정부지법 남양주지원 형사1부 (김국식 부장판사)는 오늘(19일) 살인과 장애인복지법 위반 혐의로 구속기소 된 이 모 씨와 임 모 씨에게 각각 징역 12년과 3년을 선고했습니다.



재판부는 이 씨의 살인죄를 인정한 반면, 임 씨에 대해서는 살인 공모가 충분히 증명되지 않았다며 폭행치사죄를 적용했습니다.



재판부는 "이 씨가 주먹과 발로 피해자의 얼굴과 머리를 무차별적으로 강하게 때렸고, 이 폭행이 사망 원인인 경막하출혈을 일으켰다"며 "또 범행 직후 임 씨와의 통화에서 피해자를 죽여야겠다고 생각했다고 여러 차례 말한 점 등을 근거로 살인의 고의가 인정된다"고 말했습니다.



반면 임 씨에 대해서는 "이 씨의 살해 의사에 동조하거나 살인을 공모했다고 단정하기 어렵다"며 "임 씨가 피해자의 목을 졸라 쓰러뜨리는 과정에서 사망 원인인 경막하출혈이 발생했다고 단정할 수 없다"고 판단했습니다.



장애인복지법 위반 혐의에 대해서는 두 사람이 김 감독의 아들이 장애인이고 폭행 장면을 지켜보고 있다는 사실과 정서적 학대 가능성을 미필적으로나마 인식했다고 봤습니다.



양형과 관련해서는 두 사람 모두 다수의 폭력 전과가 있고 피해 회복 조치를 하지 않았으며 유족의 용서를 받지 못한 점을 불리한 사정으로 들었습니다.



김 감독의 아버지는 선고 뒤 임 씨가 3년을 선고받은 것에 대해 "집행유예 기간 중 범행했고 장애인복지법 위반도 인정됐는데 징역 3년을 선고한 것은 받아들이기 힘들다"고 토로했습니다.



피고인들은 지난해(2025년) 10월 20일 새벽, 경기 구리시의 한 식당에서 소음 문제로 김 감독과 시비가 붙자 인근 골목으로 끌고 가 주먹과 발로 마구 때려 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



김 감독은 폭행당한 뒤 병원으로 옮겨졌으나 의식을 회복하지 못한 채 17일 만에 뇌사 판정을 받았으며 4명에게 장기를 기증하고 숨졌습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)