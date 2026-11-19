'비서진' 이서진이 가수 김종국을 향해 남다른 신뢰와 애정을 드러내며 특급 의리를 과시한다.



오는 20일 방송되는 SBS 금요 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에는 가요대상과 연예대상을 모두 단독 수상한 연예계 대표 '능력자' 김종국이 게스트로 출연한다. '비서진'이 시청자들의 뜨거운 호응에 힘입어 4회 연장을 확정한 가운데, 김종국의 'my스타' 합류 소식까지 더해져 기대감을 끌어올린다.



이날 이서진과 김광규는 김종국과의 첫 만남부터 한껏 들뜬 기색을 감추지 못한다. 평소 '자본주의 아이콘'으로 불리며 금전 문제에 철저하기로 유명한 이서진은 김종국을 향해 "유일하게 돈을 빌려줄 수 있는 사람"이라고 밝히며 각별한 믿음을 드러낸다. 여기에 근검절약이 몸에 밴 김종국이 인수인계마저 대폭 간소화하자, 두 사람은 역대급으로 가벼워진 업무에 '초간단' 수발을 예감하며 미소를 감추지 못한다.



이어 '비서진'은 단독 콘서트 '김종국 에디션 국룰' 개최를 앞둔 김종국의 기획 회의에 동행한다. 이 과정에서 지드래곤, 송강호, 이정후 등 월드 클래스 스타들이 몸담은 소속사의 우주를 모티브로 한 초호화 최첨단 사옥이 공개돼 감탄을 자아낸다.



회의 중에는 '히트곡 재벌' 김종국의 명곡 메들리가 펼쳐진다. 김종국이 한 소절만 불러도 곧바로 따라 부르던 이서진과 김광규는 "나 왜 이 노래를 알고 있지?"라며 추억에 젖어 든다. 특히 과거 미국 뉴욕 코리아타운 나이트클럽을 즐겨 찾았다는 이서진은 김종국의 노래에 왕년의 나이트 VIP 시절 일화까지 소환하며 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.



하지만 달콤한 수발 휴가의 꿈은 오래가지 못한다. 김종국으로부터 콘서트 홍보라는 예상 밖의 특명을 부여받은 것. 바이럴 마케팅에 익숙하지 않은 평균 나이 56.5세의 이서진과 김광규는 결국 홍대 한복판에 내몰려 직접 길거리 홍보에 나서며 좌충우돌 고군분투를 펼친다.



김종국의 히트곡 퍼레이드와 '운수 좋은 날'을 꿈꿨던 이서진·김광규의 반전 수발기는 오는 20일 금요일 밤 11시 10분 방송되는 '비서진'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)