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우리나라가 사상 처음으로 연간 수출 1조 달러를 달성했습니다.산업통상부는 오늘(19일) 오후 2시 9분 36초를 기준으로 올해 누적 수출액이 1조 달러를 넘어선 것으로 잠정 집계했다고 밝혔습니다.미국과 독일, 중국에 이은 세계 4번째 기록으로, 한때 세계 경제를 호령했던 일본도 달성하지 못한 수출액입니다.우리나라는 올해 전체 수출 순위도 세계 4위가 유력합니다.올해 역대급 수출 실적을 견인한 주역은 단연 반도체입니다.전 세계적인 인공지능 투자 열풍에 힘입어 올해 1∼10월 반도체 수출은 전년 동기 대비 193.1% 급증한 3천968억 달러를 기록하며 전체 수출의 42.7%를 차지했습니다.한국은 고대역폭메모리(HBM) 세계 시장 점유율 83.0%를 차지하며 글로벌 AI 인프라 공급망의 핵심 축으로 자리매김했습니다.반도체 외 주력 산업도 저력을 발휘했습니다.올해 10월까지 반도체를 제외한 수출 역시 20.2% 증가하며 20년 내 최고 수준의 성장세를 보였습니다.K-뷰티·K-푸드 등 소비재와 원전·방산 등 신산업으로 수출 저변이 확대됐습니다.산업부는 대기업뿐 아니라 중소·중견기업의 수출도 같은 기간 중 역대 최대 실적을 기록하는 등 수출 저변이 한층 확대됐다고 설명했습니다.김정관 산업통상부 장관은 "수출 1조 달러는 세계 시장에서 치열하게 경쟁해 온 기업과 현장의 노동자, 국민이 함께 일궈낸 값진 결실"이라며 "새로운 성장동력을 발굴하는 한편 수출의 온기가 지역경제 활성화와 청년 일자리 창출로 이어지도록 정부의 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)