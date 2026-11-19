[SBS 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 김성태 전 국민의힘 원내대표, 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------
●침묵 깬 정청래, 왜 지금?~●'최민희 징계' 봉합될까?
박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"최민희 '신천지' 발언은 적반하장"
"'최민희 녹취' 보고 시기는 문제 아냐"
김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"최민희 발언은 분명한 허위 사실"
"최민희, 중징계 시 민주당 분열 양상 예상"
양만희 / SBS 논설위원
"친청계, 정치적 입지 '위태롭다' 판단한 듯"
"친청계 '신천지 의혹' 공세 속 정청래 참전"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 침묵 깨고 '참전'한 정청래…'계파 갈등' 어디로?
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글