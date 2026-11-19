[SBS 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 박진호 논설위원
■ 대담 : 김성태 전 국민의힘 원내대표, 박용진 규제합리화위원회 부위원장, 양만희 SBS 논설위원
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●한덕수 대법원 선고~●조희대 탄핵론 재점화~●추경호 '무죄' 이유는?
박용진 / 규제합리화위원회 부위원장
"한덕수 구속기간 만료 직전 선고‥한가해 보여"
"대법원 늑장 재판에 비판 여론"
김성태 / 전 국민의힘 원내대표
"대법, 이변 없는 한 한덕수 1, 2심 선고 존중할 것"
"추경호, 법적 책임자 아냐‥맡은 업무 없어"
양만희 / SBS 논설위원
"한덕수 석방 비난 여론에 선고일 오늘로 결정"
"재판부 '국힘 없어도 계엄 해제 가능' 판단 이상해"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 한덕수 '운명의 날'…대법원 '12.3 계엄' 판단은?
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