▲ 세종경찰청

세종경찰청은 미성년자를 대상으로 성 착취물을 제작·유포하고 성매수한 혐의로 50대 A 씨를 구속 송치했습니다.A 씨는 2024년 11월부터 올해 6월까지 SNS나 온라인 채팅 애플리케이션을 통해 14∼17세 미성년자 6명에게 접근한 뒤 성 착취물을 제작해 유포하고, 일부 피해자를 대상으로 성매수한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 채팅창을 통해 피해자와 대화를 지속하는 수법으로 친분을 쌓은 뒤 사진을 보내달라고 유도, 성 착취물을 제작해 유포하거나 일부 피해자에게는 용돈이라며 돈을 주고 성매수한 것으로 조사됐습니다.미성년자를 노린 성적 목적의 대화나 성매수가 이뤄지는 특정 온라인 채팅방을 알게 된 경찰은 14세 여학생으로 위장해 용의자 추적에 나서 A씨의 신원을 특정한 뒤 검거했습니다.A 씨는 위장 수사 중인 경찰관에게도 접근해 성적 대화를 나누고 성 착취물 제작 등을 시도한 것으로 전해졌습니다.경찰이 A 씨의 스마트폰 2대를 압수해 분석한 결과, A씨는 직접 제작한 촬영물을 포함해 아동·청소년 성 착취물 1천78개를 소지하고 있던 것으로 파악됐습니다.경찰은 수사 과정에서 미성년자들을 대상으로 성적 목적의 대화를 지속한 70대 B씨도 별도로 특정해 검거한 뒤 같은 혐의로 불구속 송치했습니다.피해자 중 2명은 유관기관과 연계해 상담과 심리치료를 받는 것으로 알려졌습니다.경찰 관계자는 "아동·청소년 대상 성 착취 범죄는 피해자의 신체적·정서적 건강에 심각한 피해를 남길 수 있다"며 "앞으로도 수사를 통해 추가 피해 방지에 나서고 피해자 보호에도 힘쓰겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)