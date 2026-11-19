▲ 최태원 SK 회장과 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자가 7월 24일 이재명 대통령이 임석한 가운데 SKT와 앤트로픽의 대규모 AI 데이터센터 협력의향서(LOI)를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

앤트로픽의 기업공개(IPO)로 앤트로픽 설립 초기에 선제적으로 투자한 SK텔레콤이 역대급 결실을 거두게 됐다고 블룸버그 통신이 현지시간 19일 보도했습니다.앤트로픽의 공모가가 희망 범위 상단을 웃도는 83달러로 확정되면서 9월 단행한 10대 1 액면분할을 반영하면 SKT의 보유 지분 약 3천860만 주의 가치는 32억 달러, 우리 돈 약 4조 3천억 원에 달합니다.SKT는 2023년 미국 자회사 SK텔레콤 벤처캐피탈을 통해 기업가치 50억 달러 수준으로 평가받던 앤트로픽에 첫 투자한 뒤 모두 2억 400만 달러, 약 2천720억 원을 투자해 15.7배 수익을 올렸습니다.액면분할 이전인 6월 386만 주 보유 사실을 공시했던 SKT는 정확한 보유 지분 규모에 대해서는 말을 아꼈습니다.SKT 주가는 올해 50% 급등했다가 앤트로픽 상장을 앞둔 오늘 차익실현 매물이 쏟아지면서 6%까지 하락했다가 낙폭을 줄이고 있습니다.SK하이닉스와 삼성전자는 5월 앤트로픽 기업가치를 9천640억 달러로 평가한 650억 달러 규모의 투자라운드에 각각 참여했으며 투자 규모는 밝히지 않았습니다.두 회사는 지분 차익보다는 반도체 공급 계약이라는 더 큰 보상을 기대하고 있습니다.앤트로픽은 증권신고서에서 AI 인프라에 쓰이는 고대역폭메모리(HBM) 등 고성능 메모리의 핵심 공급업체로 SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론을 명시했습니다.그러면서 경쟁사들이 선점할 경우 이들 메모리 3사가 수요에 맞추지 못할 수 있다고 예상했습니다.블룸버그는 "폭발적으로 증가하는 수요를 설비 증설 속도가 따라가지 못하면서 SK하이닉스는 2030년까지, 삼성전자는 2028년까지 빡빡한 수급여건이 이어질 것"으로 전망했습니다.한편 앤트로픽 IPO와 함께 진행되는 260억 달러 규모의 사모 배정에는 대만 TSMC와 마이크론 테크놀로지, 엔비디아 등이 투자자로 참여합니다.(사진=연합뉴스)