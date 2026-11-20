○ [뉴스토리] 대(代)가 끊긴다…위기의 K-장인 (2026.11.14 방송)



전통 한지로 만든 종이꽃, '지화' 역시 어려움에 처해있다. 지화는 약 1천 년 전부터 불가에서 공양을 올리거나 궁중이나 민가의 크고 작은 잔치에서 사용된 것으로 전해진다. 한때 상당수가 유실됐었는데, 경기도 무형유산 지화장 보유자인 석용 스님이 전통 지화 15종을 복원하면서 지금은 30여 종의 지화가 만들어지고 있다. 한지에 소목과 치자 등 자연에서 얻은 천연염료로 색을 입힌 뒤, 색이 잘 배도록 100일 가량 숙성시킨다. 이후 꽃의 종류에 따라 종이를 자르고, 접길 수백 번 반복하다보면 지화 한 송이가 겨우 완성된다. 짧게는 4개월, 길게는 1년이 넘게 걸리는 그야말로 오랜 시간과 정성이 필요한 작업이다. 하지만 석용 스님의 뒤를 이을 이수자는 아직 한 명도 없다. 한지와 천연염료 등 재료비 부담이 큰 데다, 생계를 위해 다른 일을 병행해야 하는 현실이 전승을 어렵게 만들고 있다.



(취재 : 정형택, 구성 : 이세영, 영상PD : 윤택, 제작 : 디지털뉴스부)