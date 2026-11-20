○ [뉴스토리] 대(代)가 끊긴다…위기의 K-장인 (2026.11.14 방송)



충북 음성에는 우리나라에서 유일하게 전통방식으로 송연먹을 만드는 한상묵 장인이 있다. 그는 50년 넘게 맥이 끊겼던 전통 먹을 되살리기 위해 중국과 일본을 오가며 고군분투했고, 10년만에야 겨우 송연먹 복원에 성공했다. 송연먹은 소나무를 태울 때 나오는 그을음으로 만드는데, 소나무 1톤을 태워도 얻을 수 있는 그을음은 고작 10kg 남짓이다. 여기에 소가죽과 소뼈를 고아 만든 천연 아교를 섞어 무려 3만 번을 치대 모양을 잡고, 짧게는 1년에서 길게는 20년까지 말려야 비로소 먹 하나가 완성된다. 하지만 어렵게 되살려낸 전통 먹은 또다시 명맥이 끊길 위기에 놓여있다. 그동안 몇몇 제자에게 기술을 전수했지만, 생계를 이어가기 어려워 모두 다른 길을 택했기 때문이다.



(취재 : 정형택, 구성 : 이세영, 영상PD : 윤택, 제작 : 디지털뉴스부)