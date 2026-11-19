▲ 충북 단양군 정영순 홍보팀장(오른쪽)이 '제30회 민원봉사대상'시상식에서 본상을 수상했다.

충북 단양군 정영순 홍보팀장이 서울 상암동 SBS 공개홀에서 열린 '제30회 민원봉사대상'시상식에서 본상을 수상하는 영예를 안았습니다.33년 7개월간 공직에 몸담아 온 정 팀장은 민원과 민원행정팀장 재직 당시 '현장에서 답을 찾는 선제적 민원 서비스'를 구현해 온 공로를 인정받았습니다.정영순 팀장은 "이번 수상은 현장에서 함께 발로 뛰어준 동료 공직자들과 단양군민 모두가 함께 한 상"이라며 "어느 자리에 있어도 군민과 소통하고 신뢰받는 행정을 펼칠 것"이라고 말했습니다.행정안전부와 SBS가 공동 주최·주관하고 농협중앙회가 후원하는 '민원봉사대상'은 창의적인 민원 시책 추진과 헌신적인 봉사로 국민 편익 증진에 기여한 우수 공무원을 발굴해 포상하는 상입니다.올해는 서류심사와 현지실사 등을 거쳐 전국에서 총 11명(대상 1명, 본상 8명, 특별상 2명)이 최종 수상자로 선정됐습니다.시상식 녹화 방송은 오는 25일 SBS를 통해 방영됩니다.