AI 부정행위로 리트 시험에서 만점을 받았단 의혹을 받은 이진우 씨가 심정지 상태로 발견됐습니다.



경찰과 소방당국은 오늘(19일) 낮 1시 12분쯤 서울 강동구에 위치한 한 모텔에서 심정지 상태의 이진우 씨를 발견했습니다.



앞서 이 씨는 스스로 공개한 리트 시험지로 AI 부정행위 의혹을 받았습니다.



일부 객관식 문제에서 답을 지우고 다른 답을 고른 흔적이 있었는데, 공교롭게도 연달아 세 문제의 수정하기 전 답안이 바로 앞 문항 정답과 일치했기 때문입니다.



이 씨는 AI 부정행위 의혹에 휩싸이자 한 유튜브 방송에서 실시간으로 수능 국어 문제를 풀어 실력을 입증하겠다고 밝혔습니다.



하지만 오늘 아침 예정된 시각에 끝내 스튜디오에 나타나지 않았고, 휴대전화를 끈 채 잠적했습니다.



[주관사 IDA 관계자 : 이진우 씨가 오지 않는다고 저희들은 판단하고 실질적인 공개 검증을 마치도록 하겠습니다.]



이어진 지인의 실종 신고 접수로 경찰과 소방당국은 이 씨의 소재 파악에 나섰고, 오늘 오전 9시쯤 이 씨가 아차산역 인근에서 이동하는 모습이 CCTV에 포착되기도 했습니다.



경찰과 소방당국은 서울 강동구 천호동의 한 모텔에서 이 씨를 발견하고 에어매트를 설치하는 등 신병 확보에 나섰지만, 이 씨는 끝내 심정지 상태로 발견됐습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 이소영)