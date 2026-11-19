▲ 추경호 대구시장
추경호 대구시장은 내란 중요임무 종사 혐의 1심 재판에서 무죄를 선고받은 다음 날인 오늘(19일) 정부를 향해 "정치 탄압과 대구경북 패싱, 지역 홀대를 중단해야 한다"고 촉구했습니다.
추 시장은 오늘 대구시청 기자실에서 지역 기자들과 만나 대구경북은 대한민국을 지켜왔고, 산업화·민주화를 이끌어온 대한민국 중심 도시이고, 중심 국민이라고 강조했습니다.
어제 1심 무죄 선고를 받은 뒤 처음으로 지역 기자들과 만난 추 시장은 특검의 기소와 관련해 "외형상으로 계엄 뒤 민주당의 고발에 의해 시작된 수사였고, 정치 탄압이었기 때문에 지난해 12월 특검이 구속영장을 청구했을 때도 국회의원 불체포특권을 포기하고 영장실질심사를 받았다"고 밝혔습니다.
이어 "재판 과정에서도 시정을 챙기는 데는 한 치의 주저함이 없었다"며 "무죄 선고를 받은 만큼 시정 추진에 속도를 올리고, 대구·경북 시도민의 의사를 정부, 여당, 중앙 정치권에 전해 지역이 원하는 결론을 내려달라고 요구하겠다"고 덧붙였습니다.
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