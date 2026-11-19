▲ 추경호 대구시장

추경호 대구시장은 내란 중요임무 종사 혐의 1심 재판에서 무죄를 선고받은 다음 날인 오늘(19일) 정부를 향해 "정치 탄압과 대구경북 패싱, 지역 홀대를 중단해야 한다"고 촉구했습니다.추 시장은 오늘 대구시청 기자실에서 지역 기자들과 만나 대구경북은 대한민국을 지켜왔고, 산업화·민주화를 이끌어온 대한민국 중심 도시이고, 중심 국민이라고 강조했습니다.어제 1심 무죄 선고를 받은 뒤 처음으로 지역 기자들과 만난 추 시장은 특검의 기소와 관련해 "외형상으로 계엄 뒤 민주당의 고발에 의해 시작된 수사였고, 정치 탄압이었기 때문에 지난해 12월 특검이 구속영장을 청구했을 때도 국회의원 불체포특권을 포기하고 영장실질심사를 받았다"고 밝혔습니다.이어 "재판 과정에서도 시정을 챙기는 데는 한 치의 주저함이 없었다"며 "무죄 선고를 받은 만큼 시정 추진에 속도를 올리고, 대구·경북 시도민의 의사를 정부, 여당, 중앙 정치권에 전해 지역이 원하는 결론을 내려달라고 요구하겠다"고 덧붙였습니다.