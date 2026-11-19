▲ 조엘 엠비드

미국프로농구, NBA 필라델피아 세븐티식서스가 다시 10점 차 이상의 열세를 뒤집고 승리를 거뒀습니다.필라델피아는 미국 플로리다주 KIA 센터에서 열린 NBA 동부 콘퍼런스 정규시즌 원정 경기에서 조엘 엠비드와 V.J. 에지컴을 앞세워 올랜도 매직을 121대 116으로 제압했습니다.엠비드는 26득점으로 공격을 이끌었고, 에지컴도 4쿼터에만 13점을 넣는 등 24점을 터뜨려 필라델피아의 승리를 도왔습니다.필라델피아는 1쿼터 한때 17점 차까지 뒤졌지만 2쿼터부터 반격을 시작해 결국 역전에 성공했습니다.필라델피아가 이번 시즌 10점 차 이상으로 뒤지던 경기를 뒤집은 것은 모두 여섯 차례입니다.4연승을 달린 필라델피아는 13승 3패로 동부 콘퍼런스 1위 자리를 지켰습니다.필라델피아는 1쿼터에 40대 27로 크게 뒤졌고, 4쿼터 중반까지도 올랜도에 끌려갔습니다.경기 종료 5분 9초를 남기고 터진 자바리 워커의 3점 슛으로 107대 106, 리드를 잡은 필라델피아는 르브론 제임스(22점·6어시스트), 엠비드, 에지컴이 차례로 점수를 올려 올랜도를 따돌렸습니다.이번 시즌을 앞두고 마이애미 히트로 이적한 야니스 아데토쿤보는 친정팀 밀워키 벅스와 시즌 첫 경기에서 트리플더블급 경기를 펼치며 137대 130의 승리를 이끌었습니다.아데토쿤보는 27점, 13리바운드, 9어시스트를 기록했습니다.마이애미는 9승 6패로 동부 콘퍼런스 상위권을 유지한 반면, 밀워키는 11연패를 당하며 콘퍼런스 최하위(1승 14패)에 머물렀습니다.(사진=AP, 연합뉴스)