한성숙 국무총리가 지난해 수능 시험지의 보관 상태를 유지할 것을 긴급 지시했다고 총리실이 오늘(19일) 밝혔습니다.



총리실에 따르면 한 총리는 "교육부는 별도 지시 전까지 작년도 수능 시험지 보관 상태를 유지하라"고 지시했습니다.



이번 지시는 인공지능, AI를 활용한 시험 부정행위에 대한 국민적 우려가 심화한 가운데 나온 것입니다.



수능 문답지는 원칙적으로 시험장학교에서 1년간 보관한 뒤 폐기하며, 정확한 폐기 날짜는 학교가 결정합니다.



앞서 정치권에선 규정에 따라 지난해 수능 시험지가 오늘 폐기될 수 있다는 우려가 제기됐습니다.



특히 야권에선 교육부와 서울교육청이 개인정보보호법을 이유로 수능 시험지 제출을 하지 않고 있다며 전 국민적 관심사로 부상한 수능 부정행위 의혹과 관련해 정부의 미온적 대응이 의심된다는 반응이 나오기도 했습니다.



이 같은 결정은 리트 만점자 이진우 씨가 지난해 수능에서 부정행위를 통해 서울대학교 치의학과에 입학했단 의혹이 불거지면서 제기됐습니다.



결국, 한성숙 총리가 시험지 보관 지시를 내림에 따라 올해뿐만 아니라 지난해 수능에서 부정행위 의심 행위가 제기될 경우 정부나 수사 기관은 해당 자료를 토대로 사실관계를 먼저 확인할 수 있게 됐습니다.



(취재 : 손형안, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)