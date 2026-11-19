▲ 1억 원 기부한 김민솔

2026 한국여자프로골프, KLPGA 투어에서 3관왕에 오른 김민솔이 올 시즌 상금 중 1억 원을 기부해 사랑의열매 고액 기부자 모임인 '아너 소사이어티'(Honor Society) 회원이 됐습니다.사랑의열매 사회복지공동모금회는 "김민솔은 사랑의열매 중앙회 최연소 아너 소사이어티 회원이 됐다"고 전했습니다.2006년생 김민솔은 올해 3승을 거두며 대상과 상금왕, 신인왕을 석권했습니다.특히 단일 시즌 최다 상금 기록인 16억 2,843만 원을 획득하며 한국 여자 골프의 간판으로 우뚝 섰습니다.김민솔은 "평소 기부를 통해 나눔을 실천하고 싶다는 생각을 늘 갖고 있었다"며 "주변의 많은 분의 응원과 격려 덕분에 기대 이상의 성적을 거뒀다. 기부금은 자립 청소년을 돕는 데 쓰이길 바란다"고 전했습니다.사랑의열매 아너 소사이어티는 1억 원 이상을 기부했거나 5년 이내 1억 원 기부를 약정한 개인 고액 기부자 모임입니다.김민솔의 가입으로 아너 소사이어티 회원은 총 4,030명이 됐습니다.(사진=사랑의열매 제공, 연합뉴스)