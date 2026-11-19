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서울 아파트 매매가격 상승세가 5주째 둔화 흐름을 이어가며 변동률이 보합에 가까워졌습니다.강남3구(서초·강남·송파구) 약세가 지속되는 가운데 차상급지인 한강벨트 주요 지역도 하락 전환 지역이 늘고 있어 확산세가 커질지에 관심이 쏠립니다.한국부동산원이 오늘 발표한 11월 셋째 주(11월 16일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.03% 상승했습니다.상승폭은 전주 대비 0.04%포인트 축소됐습니다.서울 주간 상승률은 10월 셋째 주부터 3주 연속 축소된 뒤 직전 주에는 변동이 없었다가 5주째인 이번 주 다시 낮아져 보합(0.00%)에 한층 더 근접했습니다.부동산원은 "일부 지역 및 구축 단지에서 매매가격이 하향 조정된 계약이 체결되는 가운데 정주 여건이 양호한 대단지 및 역세권 중심으로 상승 거래가 발생하며 서울 전체적으로 상승했다"고 말했습니다.약세가 지속되는 서초구(-0.26%→-0.31%)와 강남구(-0.25%→-0.30%), 송파구(-0.35%→-0.42%)는 모두 낙폭을 확대했습니다.서초·강남구는 15주째, 송파구는 11주 연속 하락했습니다.서초·강남구는 재건축초과이익환수제(재초환) 시행에 따른 수익성 악화 등 우려가 나오면서 재건축 사업 초기 단계인 단지 중심으로 급매물 출회가 지속된 점이 가격에 반영된 것으로 추정됩니다.강남발 약세가 한강벨트로 확산하는 양상도 뚜렷해지고 있습니다.직전 주 하락 전환한 성동구(-0.04%)는 하락폭을 0.02%포인트 키웠고 강동구(-0.01%)도 2주째 약세를 이어갔습니다.용산구(-0.02%)와 동작구(-0.01%)도 하락 대열에 합류했습니다.이에 따라 서울 25개 자치구 중 약세 지역은 7곳으로 늘었습니다.광진구(0.04%), 마포구(0.04%), 양천구(0.01%), 영등포구(0.01%) 등 한강벨트권의 다른 지역도 보합에 가까운 변동률을 보여 향후 추가 하락 지역이 나타날 가능성에 관심이 쏠립니다.성북구(0.34%), 중랑구(0.32%), 금천구(0.29%), 도봉구(0.24%), 강서구(0.20%) 등 중위권 이하 지역은 상대적으로 높은 상승률을 기록했습니다.경기(0.21%)는 수원시 권선구(0.62%), 안양시 동안구(0.61%), 용인시 기흥구(0.55%) 등 남부권에서 여전히 강세가 나타났습니다.인천(0.00%)은 보합이었고 수도권 전체로는 0.12% 상승했습니다.비수도권(0.00%)에서는 4대 광역시가 0.01% 하락했고 세종은 0.06% 상승했습니다.전남광주(0.00%)와 7개 도(0.00%)는 보합을 나타냈습니다.전국 매매가격은 평균 0.06% 올랐습니다.전국 아파트 전세가격은 평균 0.08% 상승했습니다.서울(0.14%)은 성동구가 0.02% 하락하는 등 국지적인 가격 조정이 나타난 가운데 성북구(0.39%), 금천구(0.33%), 강북구(0.30%), 도봉구(0.23%), 강남구(0.22%) 등이 역세권과 대단지 등 중심으로 올랐습니다.경기(0.16%)에서는 광명시(0.38%), 화성시 동탄구(0.31%), 구리시(0.31%) 등의 상승률이 높았고 인천은 0.06% 올랐습니다.수도권 전체로는 0.14% 상승했습니다.비수도권(0.03%)에서는 4대 광역시(0.04%)와 세종시(0.13%), 7개 도(0.03%)는 상승했고 전남광주(-0.02%)는 하락했습니다.(사진=한국부동산원 제공, 연합뉴스)