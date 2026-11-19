▲ 성북구 우리아이들병원 (자료화면)

최근 3년간 1조 원 규모로 쌓인 미청구 실손보험금을 찾아 '실손24'를 통해 알려주고 바로 청구까지 할 수 있게 하는 서비스가 내년 1분기 도입됩니다.5세대 실손보험 갈아타기 할인 제도도 23일부터 시행됩니다.월보험료가 최대 90% 가까이 절감되는 효과가 예상돼 5세대 전환율 제고에 기여할지 주목됩니다.금융위원회는 오늘 오후 손해보험협회에서 신진창 부위원장 주재로 실손보험 점검회의를 하고 이 같은 방안을 공개했습니다.신 부위원장은 "일부 가입자의 과잉 이용으로 보험료가 해마다 오르는 데 반해 상당수 가입자는 받아야 할 보험금을 놓치고 있다"며 "실손보험이 의료비 부담을 충분히 완화하지 못하고 있다"고 '미청구 보험금 찾기 서비스' 도입 취지를 밝혔습니다.소비자가 실손보험 청구 전산화 시스템인 실손24 앱에서 금융마이데이터 조회에 동의하면, 소비자의 카드결제 정보를 통해 과거 3년간 병·의원 진료일자를 확인합니다.이를 한국신용정보원의 보험금 청구·지급정보와 비교해 청구하지 않은 보험금을 소비자에게 안내하는 방식입니다.소비자가 방문했던 병·의원이 실손24에 연계된 곳이라면 앱으로 보험금 청구까지 가능합니다.단 미연계 병·의원이라면 해당 병·의원에서 실손보험금 청구서류를 발급받아 보험금을 청구해야 합니다.미청구 보험금 찾기 서비스는 시스템 개발과 관련 법령 개정을 거쳐 내년 1분기(1∼3월) 출시될 예정입니다.실손보험금은 3년이 지나면 소멸시효가 완성돼 청구할 수 없습니다.금융위는 미청구 실손보험금이 지난해 기준 약 3천386억 원, 2024년부터 올해까지는 약 1조 원 수준일 것으로 추정합니다.다만 서비스 활성화를 위해선 되도록 많은 요양기관이 실손24에 연계돼야 하나 현재까지 연계율은 절반 수준(약 54.2%)에 그칩니다.어제 기준 실손24에 연계된 요양기관은 총 5만 7천258곳으로 병원 1천439개, 보건소 3천578개, 의원 3만 444개, 약국 2만 1천797개입니다.금융위는 실손24 의료기관 연계율을 연말까지 80∼90%로 높이기 위해 전송대행기관을 중심으로 실손24 미연계 요양기관을 대면 방문하는 등 연계를 지속해서 설득 중이라고 밝혔습니다.5세대 실손보험 갈아타기 소비자를 위한 할인제도도 23일부터 시행됩니다.할인제도는 계약전환과 선택형 특약 등 크게 두 가지 방식입니다.대상은 2013년 3월 이전 재가입 조건 없는 실손보험 상품 가입자 약 1천630만 명입니다.계약전환은 소비자가 5세대 실손보험으로 전환할 경우 3년간 5세대 실손보험료의 50%를 할인해줍니다.가령 60대 여성 기준 1세대 계약자의 월보험료는 약 17만 7천 원인데 계약전환 할인제도를 선택하면 전환 후 3년간 보험료는 2만 1천620원으로 87.8% 절감됩니다.별도 심사 과정은 없으며 가입 가능 기간은 23일부터 내년 5월 22일까지로 이후 연장 여부를 검토할 예정입니다.전현욱 금융감독원 보험상품제도팀장은 사전브리핑에서 "5세대 실손에 5개월 간 총 40만 건 정도 가입했고 연간으로 환산하면 100만 건 이상이 될 것"이라며 "이번 제도로 전환 건수가 많이 늘어날 것"으로 기대했습니다.단 정부는 설계사의 무분별한 전환 권유를 막고자 최대 6개월 청약철회기간을 부여합니다.불이익 없이 청약철회가 가능한 숙려기간도 2영업일 이내로 줍니다.금융위는 " 모집인의 아웃바운드 영업(점포외부 영업) 금지 등 부당승환에 따른 소비자 피해방지 장치도 함께 마련해 운영하겠다"고 밝혔습니다.선택형 할인특약은 기존 실손계약을 유지하면서도 불필요한 보장은 제외해 보험료를 할인받을 수 있습니다.선택지는 크게 세 가지로 ▲ 근골격계 물리치료·체외충격파 치료 및 비급여 주사제 보장 제외 ▲ 비급여 자기공명영상장치(MRI) ·자기공명 혈관조영술(MRA) 등 보장 제외 ▲ 자기부담률 20% 적용 및 보험료 할인 등입니다.선택형 할인특약 제도도 청약철회 기간이 최대 6개월 부여됩니다.가입자 '체리피킹'을 막기 위해 선택형 할인특약의 청약 철회·해지는 1회로 제한합니다.선택형 할인특약은 정부의 별도 안내 전까지 계속 시행될 예정입니다.(사진=연합뉴스)