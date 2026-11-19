▲ 창원 대상공원 빅트리
경남 창원시가 조감도와 다른 외양으로 논란을 빚은 대상공원 전망대 빅트리의 외형과 시설 개선에 나섭니다.
창원시는 오늘(19일) 시청 프레스센터에서 브리핑을 열어 빅트리 개선 추진 계획을 밝혔습니다.
우선 야외 정원 형태로 360도 뻥 뚫린 빅트리 상부를 실내 전망시설로 바꿉니다.
단순히 경관을 감상하는 공간이 아닌, 시민들이 날씨와 관계없이 휴식하고 머무를 수 있는 체류형 전망공간이 될 것으로 시는 예상합니다.
시는 지난해와 올해 실시한 빅트리 시민 선호도 조사와 시민 아이디어 공모 결과를 반영해 실내 전망시설을 조성하기로 결정했습니다.
전망시설에는 포토존 등을 설치해 누리소통망 인증샷 명소로 조성하는 한편 스카이라운지 카페 등 편의시설도 설치할 예정입니다.
시는 이런 계획에 따라 이르면 다음 달 설계공모와 실시설계에 착수하고 2028년 초 착공할 예정입니다.
계획대로 진행된다면 그해 말 준공 후 개방할 것으로 예상합니다.
시는 빅트리 개선 공사에 추가 사업비 55억 원 안팎이 소요될 것으로 추산했습니다.
당초 빅트리는 대상공원 민간특례사업을 맡은 민간사업자가 조성해 시에 기부채납했습니다.
민간사업자 측이 빅트리 조성에 투입한 사업비는 344억 원 상당인 것으로 파악됐습니다.
현재 대상공원 사업비 검증 등을 진행 중인 시는 향후 빅트리 개선 공사에 들어간 사업비를 정산해 보전하겠다는 방침을 밝혔습니다.
또 빅트리 개선과 함께 인근 트리하우스, 맘스프리존 등 대상공원 내 시설을 연계해 공원 전체의 이용 활성화를 도모하기로 했습니다.
트리하우스에는 숲속 레스토랑 등을 도입해 식사와 휴식, 조망이 어우러지는 동선을 구축합니다.
시설 간 접근성을 높이기 위해 전동카트 등 공원 내 이동수단 도입도 검토합니다.
이성민 푸른도시사업소장은 "시민들이 이른 시일 안에 개선된 시설을 이용할 수 있게 시비를 우선 투입해 공사를 진행할 계획"이라며 "소요 비용은 대상공원 특례사업의 철저한 사업비 정산을 통해 보전하겠다"고 밝혔습니다.
(사진=경남도 제공, 연합뉴스)
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