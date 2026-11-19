▲ 창원 대상공원 빅트리

경남 창원시가 조감도와 다른 외양으로 논란을 빚은 대상공원 전망대 빅트리의 외형과 시설 개선에 나섭니다.창원시는 오늘(19일) 시청 프레스센터에서 브리핑을 열어 빅트리 개선 추진 계획을 밝혔습니다.우선 야외 정원 형태로 360도 뻥 뚫린 빅트리 상부를 실내 전망시설로 바꿉니다.단순히 경관을 감상하는 공간이 아닌, 시민들이 날씨와 관계없이 휴식하고 머무를 수 있는 체류형 전망공간이 될 것으로 시는 예상합니다.시는 지난해와 올해 실시한 빅트리 시민 선호도 조사와 시민 아이디어 공모 결과를 반영해 실내 전망시설을 조성하기로 결정했습니다.전망시설에는 포토존 등을 설치해 누리소통망 인증샷 명소로 조성하는 한편 스카이라운지 카페 등 편의시설도 설치할 예정입니다.시는 이런 계획에 따라 이르면 다음 달 설계공모와 실시설계에 착수하고 2028년 초 착공할 예정입니다.계획대로 진행된다면 그해 말 준공 후 개방할 것으로 예상합니다.시는 빅트리 개선 공사에 추가 사업비 55억 원 안팎이 소요될 것으로 추산했습니다.당초 빅트리는 대상공원 민간특례사업을 맡은 민간사업자가 조성해 시에 기부채납했습니다.민간사업자 측이 빅트리 조성에 투입한 사업비는 344억 원 상당인 것으로 파악됐습니다.현재 대상공원 사업비 검증 등을 진행 중인 시는 향후 빅트리 개선 공사에 들어간 사업비를 정산해 보전하겠다는 방침을 밝혔습니다.또 빅트리 개선과 함께 인근 트리하우스, 맘스프리존 등 대상공원 내 시설을 연계해 공원 전체의 이용 활성화를 도모하기로 했습니다.트리하우스에는 숲속 레스토랑 등을 도입해 식사와 휴식, 조망이 어우러지는 동선을 구축합니다.시설 간 접근성을 높이기 위해 전동카트 등 공원 내 이동수단 도입도 검토합니다.이성민 푸른도시사업소장은 "시민들이 이른 시일 안에 개선된 시설을 이용할 수 있게 시비를 우선 투입해 공사를 진행할 계획"이라며 "소요 비용은 대상공원 특례사업의 철저한 사업비 정산을 통해 보전하겠다"고 밝혔습니다.(사진=경남도 제공, 연합뉴스)