▲ 트럼프와 푸틴(왼쪽)

트럼프 미국 대통령은 오늘(19일) 아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의가 열리고 있는 중국 선전에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 약식 회담을 했습니다.트럼프 대통령은 푸틴 대통령과 나란히 서서 "우리는 회담을 고대하고 있다. 우리는 여러 해 동안 아주 좋은 관계를 유지해 왔고 오랜 기간 알고 지냈다"고 말했습니다.그는 "이번 회담에서 훌륭한 성과가 많이 나올 수 있을 것"이라며 적어도 출발점은 마련될 것이라고 강조했습니다.푸틴 대통령은 정상외교를 할 때 시간 약속을 지키지 않고 상대방을 기다리게 하는 것으로 악명이 높지만 오늘 공개된 영상에 따르면 푸틴 대통령은 회담장에 먼저 와 트럼프 대통령을 기다렸습니다.트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 마주 앉은 것은 작년 8월 미국 알래스카에서 회담한 뒤 처음입니다.백악관 풀기자단은 이번 회담이 APEC 정상회의를 계기로 열리는 약식 회담이라고 설명했습니다.당초 백악관은 이번 APEC 정상회의 기간에 미러 정상회담이 없을 것이라고 공지했지만, 러시아의 적극적 추진 속에 결국 대면 일정이 잡힌 것으로 알려졌습니다.트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 오늘 오후 시진핑 중국 국가주석과 함께 미중러 3자 정상회담도 진행할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)